Star Wars Battlefront II er større enn noensinne på Steam

Helt siden Andor tok slutt har det vært mange Star Wars-fans på utkikk etter noe nytt å underholde seg med, og som vi tidligere har rapportert har mange av dem kastet seg over 2017s halvdøde tittel Star Wars: Battlefront II.

Det fikk knusende kritikk for grusomme mikrotransaksjoner da det ble utgitt, og mange avskydde loot box-systemet og mente det føltes like mye som en digital butikk som et spill. Sakte, men sikkert kom spillet seg etter hardt arbeid fra Dice, men det ble aldri den suksessen EA hadde håpet på, og ble kalt en kommersiell skuffelse.

Da vi skrev om spillets gjenoppblomstring, hadde det nettopp nådd 6600 samtidige spillere på Steam (ifølge SteamDB) og lå på 22. plass blant de mest spilte titlene for Xbox. Nå, bare ti dager senere, har dette tallet tredoblet seg. Bare nylig var det svimlende 18 635 samtidige spillere innlogget, noe som gjør det til en av de 50 mest spilte på Steam - og det er faktisk mer enn det noen gang har hatt på Steam før, inkludert ved premieren på plattformen for nesten nøyaktig fem år siden.

Det er ingenting som tyder på at taket er nådd ennå, og forhåpentligvis vil suksessen få EA til å innse at det er en enorm appetitt for et spill som Battlefront III, så lenge de kan dempe ambisjonene sine for direktetjenester og sette underholdningsverdien først.

Hva synes du, bør Dice og EA utvikle Battlefront III?