Star Wars: Battlefront II klatret godt over 100 plasser på de amerikanske bestselgerlistene for spill

Vi er alle vant til å se gamle spill få litt kjærlighet nå for tiden. Men når vi ser et spill som ikke er Grand Theft Auto eller Mario Kart på bestselgerlisten, er det som regel en nyinnspilling eller remaster. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, for eksempel, er fortsatt et av de mest solgte spillene i 2025 så langt.

I mai måned så vi imidlertid Star Wars: Battlefront II få en massiv gjenoppblomstring ut av ingenting. Det ser ut til at denne forkjærligheten for spillet ikke bare stammet fra folk som eide det, men ikke hadde startet opp på en stund. I følge Mat Piscatella fra Circana, Star Wars: Battlefront II tok seg til # 12-plassen etter å ha avsluttet april helt tilbake på # 135.

Det er 123 plasser klatret for nesten å nå topp 10. Ikke tilbake for et åtte år gammelt spill. Andre steder på bestselgerlisten ser vi at Elden Ring: Nightreign gjorde et sprut og endte på # 1 i USA. Doom: The Dark Ages fulgte like bak på 2. plass.

Vi må se om kjærligheten til Star Wars: Battlefront II ender opp med å gå hvor som helst. Det originale spillet har fortsatt mye moro, spesielt når fanbasen kommer sammen for å vekke det til live igjen, som det ser ut til å gjøre så ofte i håp om en Battlefront III en dag.