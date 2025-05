Star Wars-dagen 2025: Gamereactors drømmeprosjekter i en galakse langt, langt borte

HQ

Det er Star Wars Day! For å feire den årlige høytiden som markeres av fans av en galakse langt, langt borte, har vi i redaksjonen gått sammen om å trekke frem noen fantastiske (og helt sprø) prosjekter vi gjerne skulle sett bli en del av Star Wars -serien.

Et Death Race-lignende action-epos med Sebulba som omdreiningspunkt

Alle som har sett "prequel"-epoken av Star Wars som strekker seg over Episodes I-III, vil være mer enn klar over Sebulba, den ekle og ufine podraceren som forsøkte å drepe en ung Anakin Skywalker mens de to konkurrerte i et kappløp på Tatooine. På den tiden ble det gjort ganske klart at Sebulba er en podracinglegende på disse kanter, et ekte ikon blant fans av sporten. Men hvordan ble denne stygge og hensynsløse skapningen en slik tilstedeværelse? Det er akkurat det vi burde se på det store lerretet, et vanvittig og hektisk Death Race-lignende epos der vi ser Sebulba overvinne alle odds og gå seirende ut av det hele, og skrive navnet sitt inn i historien underveis. Vær ærlig ... du ville sett det.

Boss Nass Empire, et gungansk kriminaldrama

Boss NassDen flåsete gunganeren fra Episode I: The Phantom Menace er ikke den mest obskure karakteren du finner. Han er tross alt med i en av hovedfilmene, men han er en karakter jeg synes vi burde se mer av. Hvordan steg Rugor Nass opp til å bli den store sjefen? Vel, jeg tror et drama som viser frem den røffe og tøffe verdenen som lurer under vannet på Naboo, ville være en flott måte å vise det på. Kommer den til å ta seg selv på alvor? Egentlig ikke. Har Star Wars nok prequels allerede? Ja, det har den. Men, som Andor har vist oss, hvis du gjør historien engasjerende nok, kan en serie komme over prequel-tretthet. Jeg tenker at vi viser Rugors oppkomst, hvorfor han er skeptisk til Naboo-folket, og hvorfor gunganerne tillot den tjukkasen å lede dem. Jeg er en uforbeholden fan av Senate -greiene i prequels, og det hadde vært interessant å trekke forhenget for gunganernes politiske sfære, og kanskje løfte dem over deres morsomme måte å snakke på og prompevitser.

Våpenbrødre med Beezer og Bib Fortuna i hovedrollene

Star Wars handler om slektninger eller en gang nære venner som nå er på vidt forskjellige veier. Obi-Wan Kenobi og Anakin Skywalker, Darth Vader og Luke Skywalker, Han Solo og Kylo Ren, Rey Skywalker og Sheev Palpatine... Listen er lang. Det er ikke så ofte vi får anledning til å fokusere på noen av de mindre navnene i en galakse langt, langt borte, og derfor er det på tide at familien Fortuna kommer i søkelyset. Du kjenner sikkert til Bib Fortuna, Jabba the Hutts concierge-lignende ansatte, men visste du at han hadde en fetter som kjempet for Rebellion? Jepp, Beezer Fortuna var helten mange ikke vet om, og her er det uten tvil konflikter å utforske - både i fortid og nåtid - en fortelling som kan føre til en stor, avgjørende konflikt og kanskje til og med en sjanse til forsoning. Er det ikke det Star Wars handler om?

Ponda Baba: En bedre mann ... eller vel, romvesen

Ponda Baba var litt av en drittsekk. Hvis du ikke vet hvem jeg snakker om, husker du fyren som får armen kappet av av Obi-Wan i Episode IV? Ja, den fyren. Siden han fikk en ganske ekstrem reaksjon for å ha mobbet Luke Skywalker litt i filmen, har Star Wars canon sørget for at vi vet at Mr. Baba fortjente det. Den brutale Aqualish var en smugler, tyv og en tvers igjennom slem fyr. Men hva om Ponda Baba ombestemte seg etter å ha skilt lag med sin medsammensvorne etter en mislykket armoperasjon? Hva om han brukte sitt kriminelle nettverk og sin tidligere erfaring til noe godt? Ved inngangen til det nye Republic kan Ponda Baba sørge for at forbryterbaronene ikke utnytter de små etter Empire s fall. Star Wars trenger flere utenomjordiske historier, og dette kan fungere som et morsomt eventyr atskilt fra de større hendelsene i hovedtidslinjen.

En Kamen Rider- eller Power Rangers-lignende serie med 3PO-enheter i hovedrollen

Tørk av deg det fliret med en gang, for denne ideen er ganske solid fundert. C-3PO er kanskje ikke den smidigste droiden i galaksen, til tross for at han sparker seg gjennom ørkenen på Tattoine, den evige snøen på Hoth eller de barske skogene på Endor, men han og flere andre enheter i protokolldroidserien var aktivt involvert i den galaktiske borgerkrigen. Noen, som C-3PO, R-3PO og K-3PO, gjorde det på opprørernes side, mens skumle agenter som E-3PO (den eneste 3PO-enheten med en replikk, i tillegg til vår gylne venn) gjorde det til ære for Palpatines imperium.

I 1980 hadde vi Droids-serien, der C-3PO og R2D2 dro på eventyr over hele galaksen, men hadde det ikke vært kult med en Mighty Morphin Power Rangers-aktig Tokusatsu-serie der 3PO-ene tok seg av robotskurker som Viva-droider eller Hutt-lejemordere som EV-9D9 og 8D8? Kanskje en E-3PO som går heltenes vei som en Green/White Ranger?

En slik serie ville vare i omtrent seks episoder på lufta. Men herregud, se for deg de seks episodene. Absolutt kino.

C-3PO, E-3PO og K-3PO

En episk romanse mellom Wedge Antilles og kommandør Ru Murleen med Rogue One-overtoner, men før Jedienes tilbakekomst

Rogue One er til dags dato det beste franchisen har gitt oss siden Episode III, Sithenes hevn når det gjelder live action-filmer og -serier. Gareth Edwards forsto perfekt den nøyaktige dosen fanservice som Star Wars-fansen tåler før de eksploderer, og alt fra en base som er like diffus som den er dokumentert som opptakten til slaget om Yavin. Nå vil jeg utforske den andre ufortalte historien om oppdagelsen av eksistensen og posisjonen til den andre Dødsstjernen som var under bygging på månen Endor, om de bothanske heltene som døde for å bringe denne informasjonen til opprørsflåten og som gjorde Mon Mothma så begeistret.

Men den historien høres ut som et oppkok i mine ører, for Rogue One finnes allerede, så jeg vil benytte anledningen til å utforske en av de karakterene som fortjener å skinne mest i en Star Wars-blockbuster: Wedge Antilles. Lederen for Red Squadron, og Rogue Squadron etter det, er en legende i opprørsalliansen, og jeg er sikker på at han aldri manglet viljen til å bekjempe Imperiet. Men hva om vi gir ham en egeninteresse i å få slutt på pPalpatiune? Kanskje fordi han endte opp med sin partner/kone, kommandør Ru Murleen.

Vet du ikke hvem Ru Murleen er? Hun er en av opprørsalliansens mest suksessrike piloter ... i det alternative universet som Lucasfilm Games utforsket i Star Wars: Rebel Assault I & II. Piloten som starter som flyinstruktør for avataren vår i spillet, Rookie One, ender opp med å bli et ekko av Wedge selv når hun deltar i ødeleggelsen av Dødsstjernen, og i oppfølgeren blir hun hovedpersonens kjærlighetsinteresse, men alltid uten å miste sin rolle som opprørsheltinne.

Kanskje Ru Murleen eksisterte i kanon som en pilot som forelsket seg i Wedge, kjempet tappert og falt, slik at flåten skulle angripe Endor, og i prosessen skulle Wedges lede det angrepet og uten å nøle skyte seg inn i kjernen av Dødsstjernen for å hevne sin elskede. Poetisk rettferdighet for en av de glemte karakterene i den gigantiske galaktiske franchisen, og et ekstra lag med dybde og respekt for Antilles, opprørshelten.