Når det gjelder remastering av gamle spill er det få andre utviklere som kommer i nærheten av Nightdive Studios, et team som gang på gang har bevist at de kan utrette små mirakler med teknisk foreldede perler. Brennende lidenskap og en sjelden fingerferdighet er bare to av de mange faktorene som har ført til de mange og ofte ekstraordinære redningene som studioet har blitt kjent for.

Turok: The Dinosaur Hunter, System Shock, PowerSlave og Quake er bare noen av de mange gamle klassikerne som på smakfullt vis har blitt vekket til live fra sine støvete krypter, og nå er turen kommet til Star Wars: Dark Forces. Spillet, som i skrivende stund er nesten 30 år gammelt, bygde på mange av de underliggende styrkene i Doom, men hadde også den gode smaken å gå nye veier.

For de av dere som er gamle nok til å huske det, bød Kyle Katarns eventyr på helt andre utfordringer og en langt mer innholdsrik og godt presentert fortelling enn den demonknusende forgjengeren. En reise som fortsatt er verdt å oppleve i dag, men hvis styrker og lyspunkter har blitt kraftig forkludret og til tider regelrett ødelagt av Dark Forces teknisk sett dødsdømte setting. Noe som heldigvis ikke lenger er tilfelle.

Star Wars: Dark Forces Remaster følger nøyaktig den samme høye standarden som Nightdive Studios er kjent for. En mesterlig utført innsats fra start til slutt som er en hårsbredd unna å være deres mest komplette og best utførte modernisering til dags dato. Tunge ord, jeg vet det - spesielt med tanke på deres nærmest feilfrie katalog av utmerkede remastere. Men selv i så eminent selskap skiller Star Wars: Dark Forces seg ut som noe helt ekstraordinært.

Borte er den gamle Jedi Game Engine, og i stedet snurrer Nightdives egenutviklede KEX. Det betyr 4K-oppløsning, støtte for opptil 120 bilder i sekundet, høyoppløselige teksturer, muligheten til å spille med kontroller og et helt arsenal av andre mindre forbedringer. Mest iøynefallende er ikke overraskende grafikken, der både spill og mellomsekvenser nyter godt av moderne renderingsteknikker, og det er litt av en åpenbaring å se Dark Forces Remaster i bevegelse.

For i likhet med mange av sine tidligere prosjekter klarer Nightdive å balansere det nye med det gamle på en nesten perfekt måte, og følelsen fra originalen er smakfullt bevart samtidig som moderne sensibilitet subtilt løfter hvert eneste lille aspekt til et nivå som gjør at det føles friskt og nytt. Den slappe, upresise kontrollen fra 1995 er en saga blott, og spillets visuelle presentasjon er skarpere enn en japansk kjøkkenkniv.

Til og med de få sekvensene som tidligere brukte 3D-modeller, er redesignet fra bunnen av av Nightdive, og det er av og til vanskelig å forstå eller i det hele tatt sette pris på hvilket utrolig sprang Dark Forces Remaster faktisk er. Noe som imidlertid raskt blir klart hvis du bruker spillets funksjon som veksler mellom ny og gammel grafikk i sanntid.

Som tidligere nevnt er det ikke bare presentasjonen som er i toppklasse, men også gameplayet i Dark Forces flyter som aldri før, og de vanskelige kontrollene der det føltes som om du gled rundt på isen er en saga blott. Faktisk går spillet som en drøm, og det er helt fantastisk å slå Stormtroopers i 120 FPS.

Men er alt virkelig perfekt? Nei, selvfølgelig ikke, og selv om Nightdive har introdusert en rekke svært kjærkomne funksjoner (et kart, for å nevne noe), er Dark Forces fortsatt en boomer shooter, med alt det innebærer. Du vil støte på gåter som føles klønete og gammeldagse, i tillegg til at spillets baner har et designspråk som er tydelig påvirket av en helt annen tid. Det er rett og slett noe du enten setter pris på eller hater.

Når det er sagt, byr Dark Forces på et langt større utvalg enn mye annet fra denne epoken, og som den skyteglade Kyle Katarn får du besøke en lang rekke mer eller mindre ikoniske steder, inkludert en Star Destroyer og Coruscant. I tillegg er våpenarsenalet en herlig blanding av ikoniske våpen (og bomber) med akkurat den rette, tilfredsstillende følelsen.

Jeg kan ikke annet enn å ta av meg hatten for Nightdive og den utrolige jobben de har gjort med Dark Forces. Spillet fra barndommen min har aldri vært bedre, og følelsen av å skyte skurker i verdensrommet med en blaster har aldri vært bedre. Det er en nostalgisk eufori uten sidestykke, spesielt for oss gamle rever som faktisk spilte originalen i sin tid, og på mange måter føles det som jul og bursdag på samme tid.

Star Wars: Dark Forces Remaster er en absolutt triumf, og kan meget vel være det beste hittil fra Nightdive. Med bare noen få småfeil er dette romeventyret farlig nær den perfeksjonen som Quake Remastered leverte i fjor. Et makeløst stykke arbeid, spekket med forbedringer og utført med en fingerferdighet uten sidestykke som gjør deg svimmel av lykke.