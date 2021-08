Star Wars, Ducktales og andre godsaker på Disney+ i september

HQ

I morgen går vi altså inn i september, noe som blant annet betyr at Disney+ utvides med enda flere filmer og serier. 2021 sin niende måned har sannelig noen godbiter på lur også, og det starter faktisk allerede i morgen. Se bare på denne listen.

Serier den 1. september

Ducktales (1987) - Sesong 2 og 3

Dyreredning i jungelen - Sesong 1

Galácticos - Sesong 1

Genius - Sesong 1 og 2

Grown-ish - Sesong 4 med ny episode hver uke

Hunnedager - Sesong 1

Life in Pieces - Sesong 1 - 4

Marvel Studios Legends - Sesong 1

That One Word - Feyenoord - Sesong 1 med ny episode hver uke

The Orville - Sesong 1

Filmer den 3. september

Disney Princess Remixed - An Ultimate Princess Celebration

Drugs Inc. - Fra langerens ståsted

Happier Than Ever - Et kjærlighetsbrev til Los Angeles

Predator

Predator 2

The Predator

Predators

Serie den 3. september

D'Amelio Show - Sesong 1

Serier den 8. september

American Horror Stories - Sesong 1 med ny episode hver uke

Bloody Tales of the Tower - Sesong 1

Deep State - Sesong 1 og 2

Nye doktor Doggie - Sesong 1 med ny episode hver uke

Mikke Mus (kortfilmer) - Sesong 5

To Konger - Sesong 1 - 3

Filmer den 10. september

Duets

George W. Bush: Intervjuet om 11. september

Grønt kort - adgang USA

Min kule fetter Vinny

Mitt 11. september

That Thing You Do!

The Favourite

Voksenliv (kortfilm)

Women of 9/11

9/11: The Plane That Hit the Pentagon

11. september: Kontroll over luftrommet

Serier den 15. september

Den amerikanske dragen: Jake Long - Sesong 1 og 2

Dave - Sesong 1

Europa fra oven - Sesong 2

Filmer den 17. september

Alita: Battle Angel

Broadway Hits at London's Royal Albert Hall

Brubaker - alene mot alle

Butch Cassidy and Sundance Kid - to uvanlige fredløse

Nona (kortfilm)

The Clearing

Vulkanen

Serier den 22. september

Car S.O.S - Sesong 8

Ducktales (2017) - Sesong 3

Pysjheltene - Sesong 4

Secrets of the Space Shuttle - Sesong 1

Star Wars: Visions - Sesong 1

Y: The Last Man - Sesong 1 med ny episode hver uke

Filmer den 24. september

A Spark Story (kortfilm)

Det perfekte livet

Face/Off

Inventing the Abbotts

Me and Earl and the Dying Girl

The A-Team

The Cave

Serier den 29. september

Alone Together - Sesong 1 og 2

Bonkers - Sesong 1

Find me in Paris - Sesong 1 og 2

Luftens helter - Sesong 1

Mixed-ish - Sesong 1 og 2

Pantertanter - Sesong 1 - 7

The Great North - Sesong 1 med ny episode hver uke

Her venter det altså blant annet mer klassisk Ducktales, Face/Off, Predator og Star Wars: Visions, så det er bare å glede seg fremover. Hva er du mest interessert i?