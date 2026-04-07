Star Wars Eclipse er fortsatt mange år unna lansering

HQ

Etter avsløringen tilbake i 2021 ble noen av oss overrasket over å høre at Quantic Dreams Star Wars-spill potensielt ville bli utgitt på slutten av konsollgenerasjonen. Etter hvert som årene har gått, ser det imidlertid ut til at vi vil være heldige å få dette spillet før 2030.

Insider Gamings siste rapport om fremdriften til Star Wars Eclipse er ikke den mest håpefulle. Selv om det nevnes at en god del av spillet er ferdig, hevder kilder at utviklingsteamet har gjort "veldig lite fremgang over flere måneder." <em>Selv nå, fem år etter avsløringen, sies det at Star Wars Eclipse <em>"fortsatt ser ut til å være mange år unna ferdigstillelse."

De fleste bekymringene rundt spillet stammer fra økonomiske årsaker, og rapporten sier at både Quantic Dream og utgiveren NetEase er avhengige av suksessen til det nylig utgitte Spellcasters Chronicles for å bidra til å finansiere resten av Star Wars Eclipse.

Kilden som snakket med Insider Gaming forklarte: "På dette stadiet er de langsiktige utsiktene mindre drevet av kreative evner og mer av økonomisk levedyktighet. Skulle Spellcasters mislykkes kommersielt, forventes NetEase å revurdere sin forpliktelse til studioet og kan velge å avbryte ytterligere investeringer.

Verken Quantic Dream eller NetEase har ennå svart på kommentarer om utviklingen av Star Wars Eclipse.