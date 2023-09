Star Wars Eclipse er fortsatt under utvikling, men er flere år unna lansering

HQ

Både Ubisoft og Quantic Dream kunngjorde at de jobbet med Star Wars-spill i 2021. The Division-skapernes Star Wars Outlaws skal lanseres i 2024, mens vi stort sett bare har hørt skuffende rykter om sistnevnte siden lanseringen. Dette har fått mange til å tro at det har eller vil bli kansellert, så det er fint å få en offisiell oppdatering.

Lisa Pendse, visepresident for markedsføring i Quantic Dream, sier til IGN at Star Wars Eclipse fortsatt er under utvikling, men ordene hun bruker får det definitivt ut til å høres ut som om ryktene rundt at det fortsatt er mange år unna stemmer:

"Kan jeg si at det fortsatt eksisterer? For det eksisterer. Det er bare ikke klart. Det ligger og ulmer."

Det er ikke akkurat noe man sier hvis spillet skal vises frem med det første, så det er fortsatt langt, langt unna at vi får se hva "vi øker ekspertisen vår på gameplayarenaen" betyr.