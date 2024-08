Star Wars Eclipse hovedforfatter forlater Quantic Dream

HQ

Star Wars Eclipses hovedforfatter, Adam Williams, forlater utvikleren Quantic Dream etter nesten 10 år i studioet. Williams har jobbet i studioet siden 2015, og fungerte som hovedforfatter for Detroit: Become Human.

Han kunngjorde sin avgang over på LinkedIn, hvor han også avslørte at han forlater Quantic Dream for å starte et nytt studio. "Vi kan ikke si for mye ennå. Vi jobber med noe veldig innovativt, veldig spesielt og foreløpig veldig hemmelig. Mer om det snart," skrev han.

Studioet har ikke engang et navn ennå, men det høres ut som om Williams er trygg på fremtiden. Med tanke på hans lange fartstid hos Quantic Dream, kan vi forestille oss at Williams' nye studio vil ha fokus på historiebaserte spill, men vi må bare vente og se.