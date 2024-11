Star Wars Eclipse hovedforfatter grunnlegger nytt studio med fokus på mørkt, fantasifullt RPG

HQ

For en liten stund siden rapporterte vi at Adam Williams, hovedforfatter hos Quantic Dream på Star Wars Eclipse, forlot studioet. På det tidspunktet var det ikke helt klart hvor han skulle videre, men nå vet vi at han skal grunnlegge sitt eget studio, Republic Games.

I en samtale med Eurogamer skisserte Williams at debutprosjektet fra Republic ville være et mørkt fantasy-RPG. "Vi grunnla Republic Games for å lage underholdende og meningsfulle opplevelser. Vi er bare fokusert på å gi spillerne det de faktisk vil ha, " sa han. "Flott gameplay, flott historie, inspirerende karakterer og en fantasyopplevelse de vil huske."

PUBG-utvikleren Krafton finansierer prosjektet, og Bryan og Amelia Dechart, som dukket opp i Detroit: Become Human, forventes også å dukke opp i spillet. Det er selvfølgelig ingen utgivelsesdato, vindu eller noe slikt ennå, da dette kommer til å være mange år unna.