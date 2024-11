Star Wars: Episode VI - Jedi-ridderen vender tilbake er nå ansett som litt mindre barnevennlig

HQ

I en ganske overraskende vending har British Board of Film Classification (BBFC) bestemt seg for å ta en ny titt på Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi og omklassifisere filmen fra 1983 i henhold til moderne standarder.

Filmen har blitt oppgradert fra U for Universal til PG for Parental Guidance, og når det gjelder årsaken til endringen i klassifiseringen (om enn en mindre endring), uttaler BBFC at hovedårsaken er volden, som inkluderer :

"En mann blir utsatt for gjentatte elektrosjokk og reagerer med smerte. En skurks hånd kappes av ved håndleddet, men det er begrenset med detaljer. En kvinne blir matet til et fantasivesen. En mann kastes i døden, men hans død vises ikke på skjermen. Det er også kamper med laserpistoler, luftkamper og kampscener som inkluderer maskerte slag og sporadisk bruk av improviserte våpen."

Det er en merknad om filmens trussel og skrekk, og hvordan det er "scener der karakterer blir truet med pistol og holdt som gisler", blant annet, samt "kvinnelige dansere bærer avslørende antrekk". Det er imidlertid ikke mye annet blant vurderingene, da BBFC kun noterer korte skadedetaljer, begrenset alkohol- og røykebruk, korte, udetaljerte forstyrrende bilder og noen få dødsscener.

Hvis du hadde planer om å la barnet ditt gå og se en versjon av Return of the Jedi på kino i dag, må du nå gå sammen med dem.