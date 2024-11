Star Wars Episode X-XII avslørt og starter en ny saga

Det er lenge siden Disney lanserte en Star Wars-film på kino. The Rise of Skywalker og oppfølgertrilogien generelt var et stinkende rot for mange fans. Noen likte den, men det var ikke den lovpriste avkastningen Disney hadde ønsket seg. Siden har vi sett mye Star Wars-TV, men det ser ut til at det er på tide med en ny trilogi på det store lerretet.

Denne rapporten kommer via Deadline, og den har ikke blitt bekreftet eller avkreftet av Disney, så ha en saltbøsse klar. Ifølge rapporten skal Simon Kinberg skrive og produsere trilogien, som ikke vil fortsette Skywalker-sagaen, ifølge en tilleggsrapport fra IGN. I stedet vil vi få en ny saga, som forhåpentligvis kan oppdatere IP-en, bringe desillusjonerte fans tilbake og gi alle noe helt nytt å glede seg over, uten bagasje med tilfeldige cameos og karakterer fra franchisens fortid.

Kinberg er et navn som kanskje eller kanskje ikke vekker tillit. Han har jobbet med Logan, Star Wars Rebels og de to første Deadpool-filmene, så han har noen knallfilmer under beltet. Dessverre har han også jobbet med noen stinkere, inkludert Fant4stic, X-Men: Apocalypse og Dark Phoenix, så vi må vente og se hva denne nye Star Wars-trilogien blir til.

Star Wars har selvfølgelig mange storbudsjettprosjekter på gang. Vi vet at The Mandalorian & Grogu kommer på det store lerretet i 2026, og det er en ny Daisy Ridley-film i planene et eller annet sted også, men det er en haug med andre filmutgivelser som sannsynligvis ikke kommer til å se dagens lys.