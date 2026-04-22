Star Wars er hjem til både soldater og Jedi-helter

I årenes løp har mange lovprist de mer jordnære Star Wars-historiene, som Andor i særdeleshet, men også for eksempel Solo: A Star Wars Story og The Mandalorian. Og vi kommer til å se mer av disse i fremtiden, men det betyr ikke nødvendigvis at det vil gå på bekostning av mer esoteriske historier sentrert rundt brukerne av Kraften.

I et intervju med SFX Magazine (via GamesRadar) forklarer regissør Jon Favreau hvordan Ahsoka vil spille en nøkkelrolle i å holde Kraften i live i Star Wars-galaksen :

"Alle som har sett oppfølgerne vet at det kommer en First Order om 20 år fra der vi er nå i historien. Og så kommer Ahsoka sesong 2 - som jeg har sett hele - og den handler definitivt mer om det større [bildet], et høyere nivå.

"Den handler om offiserene, og vi er de menige - dette er mer en opplevelse på bakkenivå av det som skjer. Du ser bakteppet - som forresten var det den første Star Wars startet som."

Kort sagt ser det ut til å være plass til begge disse typene historier i fremtiden, noe som forhåpentligvis betyr at det vil finnes Star Wars for alle.