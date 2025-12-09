Star Wars får et digitalt samlekortspill for PC og mobile enheter

HQ

Er du en fan av samlekortspill, og liker du Star Wars? Hvis svaret er ja på en eller begge av disse, har vi gode nyheter til deg.

Lucasfilm Games har inngått et samarbeid med Zero36 Studio og CCG Lab for å utvikle et nytt digitalt Star Wars-samlekortspill. Spillet vil fokusere på både den klassiske TGC-konkurransen og kampsystemet, samt kortinnsamling inspirert av en galakse langt, langt borte. I pressemeldingen kommenterte både administrerende direktør i CCG Lab og Zero36 Studio prosjektet på følgende måte:

"Som et banebrytende spillutviklingsstudio bringer CCG Lab en dyp kilde av kreativitet og lidenskap til dette prosjektet," sier Cory Jones, administrerende direktør i CCG Lab. "Vårt oppdrag er å skape en opplevelse som fanger spenningen, eventyret og hjertet i Star Wars - et spill som føles umiddelbart kjent, men som likevel stadig overrasker. Sammen med Zero36 Studio og Lucasfilm Games skaper vi noe virkelig spennende for både spillere og fans - en opplevelse som feirer gleden ved å spille i en galakse langt, langt borte."

Zero36 Studio kan på sin side skryte av å ha lang erfaring og dyp ekspertise innen konkurransedyktige spillprodukter. "Muligheten til å utvikle et spill for Star Wars-galaksen er en stor ære for studioet vårt," sier Hades Lu, leder for Zero36 Studio. "Teamet vårt er dedikert til å skape en oppslukende reise som er Star Wars-arven verdig, og som vi virkelig tror vil fange hjertene til fans over hele galaksen."

Hvordan forventer du at dette kommende digitale Star Wars-kortspillet vil være?