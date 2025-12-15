Star Wars: Fate of the Old Republic vil være ute før 2030

HQ

Under The Game Awards sist fredag overrasket LucasFilm alle ved å annonsere Star Wars: Fate of the Old Republic, det første enspiller-spillet i den anerkjente serien siden 2005. Og for å gjøre ting enda bedre, er det Casey Hudson som leder utviklingen, den samme Hudson som også laget Star Wars: Knights of the Old Republic og Mass Effect-spillene.

Men når vil det bli utgitt? Vi rakk knapt å rapportere og kunngjøre spillet før Bloomberg-journalisten Jason Schreier dukket opp på Bluesky med dårlige nyheter, og forklarte at studioet som utvikler tittelen ble grunnlagt så sent som i år, og at vi definitivt ikke kan forvente spillet før 2030.

Schreier er normalt høyt respektert, men ikke alle er enige i hans analyse av situasjonen. En av dem som ikke er det, er nevnte Casey Hudson, som skrev følgende på sosiale medier i et tilsynelatende svar på Schreiers konklusjon :

"Ikke bekymre deg for ryktene om 'ikke før 2030'. Spillet vil være ute før den tid. Jeg blir ikke yngre!"

Selv om det høres lovende ut, forventer både vi og fansen et eventyr som er like overdådig som det er massivt - og slikt tar tid å lage. Casey innrømmer selv at de er i "tidlig utvikling" og hvis utviklingen startet i år med et helt nytt studio, er spørsmålet egentlig hvor langt de faktisk kan komme før 2030.

Hva tror du, vil de være klare for lansering innen 2029 eller tidligere, eller blir det 2030 eller senere?