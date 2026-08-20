Star Wars: Galactic Racer har nå nådd «gold»-status og er klar for lansering i oktober

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Det har blitt litt av en trend de siste dagene at spill kunngjør at de har «nådd gullstatus» og er klare til å bli trykket på plater før de sendes til butikker over hele verden.

Tidligere i dag nevnte vi Valor Mortis, samtidig som vi påpekte at Control Resonant hadde nådd denne statusen kort tid før, mens The Blood of Dawnwalker overrasket mange tidligere i sommer. Nå er det Fuse Games’ tur, ettersom Star Wars: Galactic Racer også har nådd «gold»-status.

Som bekreftet i et innlegg på sosiale medier, får vi vite følgende:

«Resultatene fra det siste Galactic League-løpet er klare. På øverste trinn på pallen står...

«Star Wars: Galactic Racer™, som offisielt har nådd «gold»-status!»

Når det gjelder lanseringen av « Star Wars: Galactic Racer på PC, PS5, Xbox Series X/S og Nintendo Switch 2, er prosjektet satt til 6. oktober. Hvis du er på jakt etter mer informasjon om spillet, kan du lese vår siste forhåndsomtale, samtidig som du kan lese om planene etter lanseringen og utfordringen med å balansere spektakulære opplevelser med en utmerket spillopplevelse.