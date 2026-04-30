Star Wars: Galactic Racer lanseres i oktober i tre forskjellige utgaver

Informasjonen lekket tidligere denne uken, men før vi har offisiell bekreftelse, vet vi egentlig ikke hva som skjer. Og nå har utvikleren Fuse Games og utgiveren Secret Level avslørt utgivelsesdatoen for Star Wars: Galactic Racer.

Akkurat som lekkasjen antydet, er utgivelsesdatoen 6. oktober, når spillet kommer på PC, PlayStation 5 og Xbox Series S / X. Og som vanlig med store titler, vil det naturligvis være flere versjoner - i dette tilfellet tre. Her er alternativene dine, inkludert hva som er inkludert og priser:

Standardutgave ($ 59,99 / £ 49,99 / € 59,99)



En kopi av spillet



Deluxe-utgave ($79,99 / £64,99 / €79,99)



En kopi av spillet



Stålveske med hylse (kun fysisk utgave)



Digital kunstbok - Inneholder illustrasjoner av figurer, steder og kjøretøy som aldri før er sett



Eksklusive repulsorfartøyer (x3)



Kor Sarun: Darc X landspeeder



Kor Sarun: Ciza T speedersykkel



Kor Sarun: Rak S skimspeeder



Unike arkadehendelser (x3)



Deluxe Livery Pack - Unike design for alle kjøretøyene dine



Deluxe Player Banner Pack - Nye insignier og bakgrunner som viser stilen din i flerspillermodus



Samlerutgave ($159,99 / £139,99 / €159,9)



Kor Sarun: Darc X landspeeder fysisk modell



Galactic League-mester Kestar Bool fysisk banner



Pilotoppsett (x2)



Fysisk kunstbok



Stålveske med spesialtilpasset omslag



Deluxe Edition-oppgradering - Inkluderer alle de digitale elementene fra Deluxe Edition



Det er også en forhåndsbestillingsbonus å se frem til. Hvis du reserverer, kan du se frem til en "bonus livery" for dine landspeedere, speeder bikes og skimspeedere med forskjellige fargealternativer avhengig av plattform (rød for PC, blå for PlayStation og selvsagt grønn for Xbox). I tillegg følger det med et spillerbanner for flerspiller.

Vi har også mottatt en ny trailer og noen nye bilder for å feire begivenheten, sjekk dem ut nedenfor.