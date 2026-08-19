Star Wars: Galactic Racer Regissøren snakker om å finne balansen mellom spektakulære scener og god spillopplevelse

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Star Wars: Galactic Racer er et spill som er skapt for å vekke det indre barnet hos Star Wars-fans til live. Det er fullt av fan-favorittkarakterer og baner fra ulike Star Wars-epoker, og det gir dem muligheten til å kjøre løp i noen ikoniske kjøretøy. Spillet kunne ha satset utelukkende på nostalgi for å selge eksemplarer, men spillregissør Matt Webster vet at det ikke ville vært nok til å lage et flott racingspill.

«Arkadespill betyr ikke mangel på dybde. Arkadespill handler om å hoppe rett inn, oppleve et utrolig øyeblikk, umiddelbart føle at en drøm går i oppfyllelse, bli begeistret og oppleve et audiovisuelt spektakel – og det føles fantastisk med en gang. Og så har vi massevis av dybde i hvordan kjøretøyene styres, og dynamikken i de tre speeder-arketypene, og så selvfølgelig podraceren også,» fortalte Webster oss i vårt eksklusive intervju.

Utover det første øyeblikket sier Webster at den sentrale designfilosofien var å favorisere spilleren for å belønne dem for å ta en titt under panseret og fordype seg i det spillet har å tilby. «Hvis du krasjer, er det en risiko du har tatt ved å presse deg for langt. Det skal føles rettferdig,» sa han.

Da vi fikk prøve flerspillermodusen, var det tydelig at selv om spillet belønnet solid kjøring, fantes det listige måter for de som lå bak i feltet å få en sjanse til å ta igjen de andre, noe som noen ganger førte til noe som minnet om et «blått skall»-øyeblikk i Mario Kart. «Du opplever de øyeblikkene hvor du tenker ‘noen slo meg’ eller ‘noe skjedde med meg i det løpet’, men det føltes rettferdig,» sa Webster.

Sjekk ut hele intervjuet vårt nedenfor for flere detaljer om flerspiller- og enkeltspillermodusene i *Star Wars: Galactic Racer*: