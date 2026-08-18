Star Wars: Galactic Racer Spillet vil ikke ha et sesongkort, men det vil likevel by på rikelig med innhold etter lanseringen

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Star Wars: Galactic Racer Spillet kommer ikke til å ha et sesongkort. Fuse Games’ debutspill som studio er et flerspillerspill som unngår de moderne live-service-titlenes klisjeer i 2026, da det søker å gjeninnføre en gammeldags arkadefølelse og et fokus på å gi spilleren en fantastisk opplevelse fremfor å få dem til å punge ut. Dette skapte overskrifter da det først ble avslørt, og under et forhåndsvisningsarrangement for spillet snakket vi med spillregissør Matt Webster for å spørre om hvordan innholdet etter lanseringen vil se ut.

«Det jeg mente da jeg sa det, var at vi ønsket en solid opplevelse helt fra starten av. Ikke at det ikke vil komme ting etter lanseringen, men uansett. Det vi ønsket å gjøre, var å drive sjangeren fremover ved å se på og utfordre noen av disse racingkonvensjonene,» forklarte Webster, og la til at Fuse Games, i stedet for å fokusere på sesongkort eller hvordan innholdet etter lanseringen og DLC-innholdet ser ut, valgte å prioritere å utfordre konvensjonene i moderne racingspill.

«Så det starter med å faktisk bringe konsekvens tilbake i racing. Du vet, det er vanskelig å ha konsekvens når du har en tilbakespolingsknapp. Og det vi ønsket å gjøre, var å omfavne spektaklet, det audiovisuelle spektaklet ved en krasj, men også omfavne konsekvensen av en krasj,» sa Webster.

Han la til at siden kampanjen har noen roguelite-elementer, kan du oppleve øyeblikk med fiasko som gir deg lyst til å komme tilbake sterkere. «Den strukturen, den løpsbaserte strukturen, er på en måte tilpasset for gjenspillbarhet. Og racingspill lever av gjenspillbarhet. Jo mer jeg spiller med et kjøretøy, jo bedre forstår jeg kjøreegenskapene. Jo mer jeg kjører på en racerbane, jo bedre forstår jeg utformingen og hvordan jeg kan optimalisere kjøringen,» sa han.

Dette gjelder også flerspillermodusen, der spillerne belønnes for å engasjere seg i spillets mekanikk utover bare å trykke på gasspedalen for å kjøre fremover. Les mer i vårt fullstendige intervju nedenfor:

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Star Wars: Galactic Racer Spillet lanseres 6. oktober for PC, PS5 og Xbox Series X/S.