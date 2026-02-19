Star Wars: Galactic Racer vil ikke ha noe sesongkort

HQ

Helt siden Star Wars: Galactic Racer ble annonsert, har spillet føltes mer og mer lovende for hver gang vi har sett eller hørt noe om det. Premisset om "racing i Star Wars-galaksen" er spennende nok, men siden da har vi også fått bekreftet at det vil inneholde podracing, vi har fått se litt fantastisk gameplay, og nå har utviklerne kunngjort noe som vi er ganske sikre på at ingen av dere vil bli lei dere for.

I et intervju med IGN sier Fuse Games-grunnlegger (og administrerende direktør) Matt Webster at det ikke vil være noen sesongkort, da han ønsker å levere et komplett spill:

"Nei. Dette er en premiumutgivelse, ikke sant? Vi har kampanjen vår, og vi har arkademodus, og vi har flerspiller, og det er en selvstendig ting."

I dag føles ideen om å kunne kjøpe en racingtittel og ikke forventes å kaste penger på den regelmessig nesten eksotisk, men Webster synes ikke det er passende fordi det ikke er gratis å spille :

"Den eneste grunnen til at jeg sier blankt nei til det, er at i mitt hode er sesongkort knyttet til gratisspill, og det er ikke det vi lager."

Det virker imidlertid ikke helt utelukket at det kan komme DLC i en eller annen form senere, men det er ikke noe som er planlagt, og selv om det skjer, vil det sannsynligvis være i form av utvidelser snarere enn sesongkort, noe kreativ direktør Kieran Crimmins er enig i :

"Tankegangen vår akkurat nå er en premiumutgivelse, for å prøve å få en fantastisk opplevelse ut av esken. Vi utelukker selvsagt ikke at vi kan gjøre noe senere, men det er ikke det vi egentlig tenker på akkurat nå. Vi vil bare at det skal bli det aller beste spillet det kan bli, og vi vil at det skal være komplett når det kommer ut."

Fuse Games består i stor grad av Criterion-veteraner. Et studio som i dag føles som en skygge av seg selv, der de tidligere dominerte arkaderacingsjangeren med Burnout-serien. I Star Wars: Galactic Racer vender de på mange måter tilbake til røttene, og det virker som om de ønsker å opprettholde det samme prinsippet som de fulgte med Burnout, nemlig å lage komplette spill.