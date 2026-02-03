Star Wars: Galactic Racer vil også ha podracing

HQ

Som vi nylig rapporterte, er det nå bekreftet at The Game Awards kommer tilbake i desember, og da kan vi se frem til flere spennende kunngjøringer. En av tingene som ble vist under 2025-utgaven var Star Wars: Galactic Racer, et racingspill som foregår i George Lucas' gamle galakse, utviklet av Fuse Games under ledelse av flere Burnout-veteraner.

I tillegg til at spillet i seg selv var en overraskelse, var det et annet aspekt som skremte mange: Alle så ut til å kjøre rundt i landspeeder-lignende kjøretøy. Med tanke på at podracing (fra Star Wars: Episode I - The Phantom Menace) er den desidert mest kjente formen for Star Wars-racing, virket det merkelig å ikke bruke disse kjøretøyene i et spill der man kjører om kapp med svevefly i Star Wars-galaksen.

Men ... heldigvis har folk bekymret seg for ingenting. Studioets grunnlegger og administrerende direktør, Matt Webster, har beroligende nyheter å dele i et GamesRadar + -intervju :

"Du kan ikke lage en Star Wars-racingopplevelse uten å ha podracing, kan du vel? Kjernefantasien i spillet er å bli en elitepilot i Galactic League, og podracing er et høydepunkt av fart og racing i Star Wars-galaksen."

Kort sagt, vi kan forvente å komme bak rattet eller kontrollene til podracere i Star Wars: Galactic Racer, men det vil også være en mengde andre kjøretøy å velge mellom:

"Men da vi satte oss fore å lage Galactic Racer, ønsket vi å gjøre mer - å lene oss inn i flere kjøretøytyper og flere fartsuttrykk for å gi spillerne en bredde av opplevelser. Galactic Racer gir spillerne muligheten til å styre kjøretøy de kjenner og elsker, sammen med kjøretøy de ikke har opplevd før, i en rekke solo- og flerspillermoduser."