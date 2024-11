Star Wars "går tom for måter å skape nostalgi på"

HQ

Disneys versjon av Star Wars har fått gjennomgå. Enten det er rettferdig eller urettferdig i dine øyne, har musens versjon av en galakse langt, langt borte ikke klart å forene fansen over noe annet enn kanskje Tony Gilroys Andor. Men med tanke på mengden av prosjekter som har blitt lansert, og de mange flere som fortsatt er under arbeid, ser det ikke bra ut.

Ifølge en artikkel fra The Hollywood Reporter har Star Wars i bunn og grunn blitt sitt eget økosystem i Hollywood. Det fungerer ikke som noe annet, ettersom det er mange prosjekter som for tiden skapes i tandem. Taika Waititi har en film, Shawn Levy har en film, James Mangold har en film, du skjønner hva jeg mener. Det er sjelden at disse ikke har crossovers, noe som fører til mye parallelt arbeid.

"Du blir bedt om å skape det nye nye testamentet", sa en kilde som hadde jobbet med tidligere filmer til THR. "Og ingen kan bli enige om noe som helst, og det er mye tvil om betydninger." En annen kilde som er kjent med prosessen bemerket: "Star Wars er et nostalgibasert foretak, og de er i ferd med å gå tom for måter å skape nostalgi på."

På TV-siden er det tilsynelatende ikke de samme problemene. Den delen har tilsynelatende stor frihet til å endre kjernen i Lucas' verk, noe som er interessant, med tanke på at så mye av det fremdeles er nostalgisk, kanskje bortsett fra Andor og den nylig avlyste The Acolyte.