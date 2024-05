HQ

Star Wars: Hunters er - på mer enn én måte - et prosjekt som fascinerer meg. For det første har det vært under utvikling i over fem år. Jepp, du leste riktig. Et mobilspill utviklet i løpet av nesten seks år. Selvfølgelig basert på Star Wars-universet i sin helhet, med full, fri tilgang til all mytologien, sidehistoriene, karakterene og den tilhørende estetikken/musikken. I tillegg er Hunters utviklet av studioet Natural Motion (og deres datterselskap Boss Alien), som på relativt kort tid har satt en ny standard for hvordan ragdollfysikk og intelligens brukes i både spill og filmanimasjoner. Natural Motions egenutviklede animasjonsmotor Euphoria er ikke bare kjernen i hvordan figurer beveger seg og reagerer på fysiske objekter i spill som GTA V, Red Dead Redemption 2, Star Wars Force Unleashed og det kommende Indiana Jones-spillet fra Machine Games, den er også en viktig del av effektarbeidet i filmer som Den lille havfruen (2023), Transformers: Rise of the Beasts og Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Natural Motion har ikke utviklet mange spill selv, men teknologien deres er selvsagt velprøvd og objektivt sett ganske fenomenal, noe som førte til at eiergruppen Zynga (nå eid av Take Two) ga dem i oppdrag å forsøke å skape et flerspillerorientert Star Wars-spill med potensial til å vare lenge og tiltrekke seg millioner av skyteglade lagspillere.

Star Wars: Hunters er et arenabasert actionspill der to lag på fire spillere hver kjemper om seieren i nydelige Star Wars-miljøer inspirert av ulike steder og planeter fra George Lucas' elskede romopera. Hunters, som fortelles fra et tradisjonelt tredjepersonsperspektiv, kan lastes ned gratis til Android og iPhone og er gratis å spille. Dusørjegeren din styres ved hjelp av enkle berøringskontroller, og våpenet avfyres automatisk hver gang siktet styres over en fiendtlig spiller, og i tillegg til dette har hver karakter spesielle evner og spesialiteter. Hunters er med andre ord litt som en mobil blanding av Overwatch og Star Wars: Battlefront.

Jeg liker å spille på min Iphone 14 Pro Max, og jeg har alltid likt å spille på mopedbiltelefonen min. Jeg merker at retorikken her på siden blant dere som leser om mobilmarkedet er mildt sagt hatefull, og de siste fem årene med evig grådige makrotransaksjoner og det fokuset som har blitt lagt på det, har selvfølgelig fremkalt den typen anti-følelse hos mange spillere. Det forstår jeg selvfølgelig. Selv har jeg sittet og vurdert over 100 iPhone-spill de siste tre årene, hvorav nesten alle viste seg å være undermålige. Men noen ganger rulles det selvfølgelig ut virkelige perler som på mange måter redefinerer hva et lite gratisspill til mobiltelefonen kan og kanskje til og med bør være. Hunters er et slikt prosjekt.

Det er klart fra introen at 99% av alt som er utgitt for Android og iPhone er billigere, mindre ambisiøst, styggere og mindre godt utført enn dette. Natural Motion har virkelig tatt alle stopp, hatt penger og fremfor alt tid til å virkelig skape en ekte Star Wars-opplevelse i full størrelse druknet i veldig vellykket design. Hunters er nydelig. Virkelig, virkelig nydelig. Designet er en blanding mellom Rebels, Clone Wars og Battlefront II, og det skaper virkelig den rette følelsen her. Det ser ikke for barnslig ut, men det prøver heller ikke å se ut som Force Unleashed eller alle de siste filmene, da miljøene og karakterene har en mer tegneserieaktig følelse gjennomvåt i lyse, nydelige farger.

Det flyter også veldig bra. Det merkes at utviklerne har brukt nesten to år (!) på å optimalisere, finpusse og strømlinjeforme alt fra små menydetaljer, fonter, knapper, innlastingsskjermer til hvordan alt flyter og fungerer på skjermen når det går hett for seg. Å kunne stå i et lysebrunt, skittent lite smug sørvest i Mos Eisley og med tre lagkamerater sprøyte laserskudd i tusentall mot det angripende fiendeteamet uten at skjermoppdateringen synker merkbart og uten at eksplosjonene ser ut som lavoppløst hardbrød, er selvsagt en fryd og som sagt et tydelig bevis på hvilket velpolert produkt dette er.

Kampene er korte, intense og fartsfylte uten at det blir for kaotisk eller vanskelig å holde oversikten. Hvis du vil spille en smidig og kvikk figur som lett kan flankere motstanderne og unnslippe ild i fart, er det selvfølgelig like mulig som det er for stridsvognspilleren å bygge opp en skikkelig maskingeværklump som sakte beveger seg bak laget sitt for å gi massiv ildstøtte, men som kanskje ikke like lett kan unnslippe et angrep fra motstanderlaget med fire spillere. Alt dette fungerer fint, og det føles som om balansen mellom klasser, karakterer og ulike oppgraderingsstiger fungerer veldig bra. Noen ganger møter jeg spillere som ikke har en eneste oppgradering i karakteren sin, noe som betyr massiv masseslakt, men jeg antar at det har mer å gjøre med at Hunters ikke er offisielt lansert ennå og ikke vil bli rullet ut før neste uke.

Etter alle disse årene med utvikling og polering er det ingen tvil om at Natural Motion har produsert et av de mest vellagede mobilspillene jeg har prøvd på mange år. Joda, noen ganger føles spillmekanikken og berøringskontrollene litt for automatiserte, og jeg savner flere muligheter til å utnytte vertikaliteten i omgivelsene og lære meg ulike deler av spillets bevegelser, men på den annen side er det godt tilpasset og smart nedskalert for å passe til alle spillere på alle mobiltelefoner.