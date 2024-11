Star Wars: Hunters kommer til PC

HQ

Hvis du har fulgt spent med på handlingen i Star Wars: Hunters, men har holdt deg på sidelinjen siden du foretrekker å ikke spille flerspiller-helteskytespill på mobil og Nintendo Switch, har vi noen gode nyheter til deg.

Natural Motion Games har kunngjort at de vil bringe Star Wars: Hunters til PC på nyåret. Dette vil faktisk gjøre det mulig for spillere å få en smakebit av spillet allerede i desember, da den første av to spilltester vil bli tilbudt, men den faktiske hovedlanseringen (som ikke engang vil være en "hovedlansering" ettersom de i stedet sikter mot en Early Access-debut) vil bli lagret til 28. januar 2025.

Når det gjelder hvordan PC-versjonen vil skille seg fra mobil- og Switch-utgavene, blir vi fortalt at den vil ha tilpassede tastebindinger og forbedret visuell troskap, men at det også vil bli tilbudt crossplay og cross-progression, samt et nytt kart og jeger som kommer for alle spillere.

Sjekk ut PC-kunngjøringstraileren nedenfor.