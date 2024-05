Star Wars: Hunters lanseres i juni

HQ

Hvis du hadde glemt at Star Wars: Hunters eksisterte, er du ikke den eneste. Spillet har hatt en ganske lang utvikling, men det ser ut til at dette nå er bak det, ettersom Zynga er klar til å legge spillet i hendene på fans over hele verden.

Det har blitt avslørt at spillet vil debutere på Switch, iOS og Android 4. juni 2024, og bringer med seg kart inspirert av noen av de største stedene i en galakse langt, langt borte (som Hoth og Endor), og en rekke karakterarketyper som gjør narr av science-fiction-universet, kanskje ved å se to Jawas stablet oppå hverandre i en trenchcoat (denne karakteren er kjent som Utooni).

For å markere kunngjøringen har forhåndsregistrering for spillet nå kommet, samt en ny filmtrailer, som du kan se i sin helhet nedenfor for å få et bedre glimt av den kommende tittelen.