Star Wars: Hunters var ikke en fiasko, ifølge Zyngas administrerende direktør

HQ

Star Wars: HuntersZynga, utgiveren av Zynga, ser ikke på live-action-skytespillet for mobil, PC og Nintendo Switch, der spillerne kjempet mot fiendtlige lag i flerspillerkamper, som en fiasko.

Det er ifølge selskapets administrerende direktør som - i en samtale med The Game Business - snakket om hva som fungerte og hva som ikke fungerte i den kortvarige live-service-tittelen. "Vi bygde en flott teknisk base og et morsomt spill," sa Zynga-sjef Frank D. Gibeau. "Problemet var at det ikke var en levedyktig virksomhet. Vi klarte ikke å generere organiske installasjoner fra lisensen."

"Vi hadde noen problemer med hvordan vi kunne utforske de immaterielle rettighetene. Kunne du spille Darth Vader eller ikke? Den slags ting," fortsatte Gibeau. "Vi endte opp med et spill på tvers av plattformer på Switch og mobil som fungerte perfekt. Det var morsomt. Men det engasjerte ikke på lang sikt. Og det var ikke en levedyktig forretning."

Gibeau mener likevel at disse øyeblikkene er flere muligheter for studioet til å lære, og han anser dem egentlig ikke som fiaskoer. "Det er veldig vanskelig å få nye produkter ut på mobil på en vellykket måte. Du kommer til å bomme mange ganger, og du må ha en sterk mage og en kultur for læring som er orientert mot: "Hei, den bommet. Hvorfor bommet det? Hvorfor prøver vi ikke dette i stedet? For hvert spill som ikke når sitt fulle potensial, går vi tilbake og analyserer det i etterkant, og finner ut hva som gikk riktig og hva som gikk galt i teamet, med teknologien, med markedsføringen. Det kan være mange grunner. Og så bruker vi det og deler lærdommen på tvers av selskapet," sier han.