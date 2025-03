Star Wars: Hunters vil bli lagt ned senere i år

HQ

Det er virkelig ikke en god tid å være et nytt live-service-spill. Etter den katastrofale fiaskoen til Concord, kanselleringen av Hyenas i siste øyeblikk, nedleggelsen av XDefiant og de mange andre lignende tilfellene må vi nå plusse på enda et eksempel på listen.

Zynga har bestemt seg for å legge ned sitt gratis live hero-shooter-spill Star Wars: Hunters, til tross for at de hadde planer om å utvide spillet og lansere det på flere plattformer senere i år. Slik det ser ut, er prosjektet bare tilgjengelig på Switch og mobile enheter, og tydeligvis har mottakelsen ikke vært utmerket av spillende fans, ettersom spillet vil være solnedgang før det kommer til PC, uten nye innholdstillegg planlagt etter midten av april.

Zynga uttaler segom avgjørelsen: "Vi forstår at denne nyheten kan være skuffende og vil forsikre deg om at denne avgjørelsen ikke ble tatt lett. Din lidenskap og dedikasjon til spillet og dets fellesskap har betydd alt for oss, og vi er forpliktet til å gi synlighet og oppdateringer gjennom hele overgangsprosessen."

Når det gjelder hva den umiddelbare fremtiden har for Star Wars: Hunters, blir vi fortalt at Season 5 vil bli utvidet 25. mars til å vare i ytterligere tre uker, hvor tidligere arrangementer og butikkpakker kommer tilbake. Etter dette, den 15. april, vil den endelige innholdsoppdateringen slippe, med denne som legger til den nye støttekarakteren Tuya helt gratis, samt noe ekstra innhold i spillet. På dette tidspunktet vil imidlertid butikken i spillet bli deaktivert, men topplisten Ranked Mode vil fortsette å fungere som vanlig.

Dette vil deretter føre Star Wars: Hunters til 1. oktober, da spillet offisielt vil bli stengt ned og solnedgang og tatt offline.

Er du en hyppig Star Wars: Hunters spiller?