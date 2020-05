Star Wars Jedi: Fallen Order har nådd ti millioner spillere

Med utgivelsen av Star Wars Jedi: Fallen Order ser det ut til at EA har fått i gang hjulene igjen på Star Wars-fronten. Den seneste installasjonen fra Respawn Entertainment har i hvert fall vært en stor suksess, og det viser spillerantallet også.

I anledningen Star Wars-dagen 4. mai har EA for det første tilføyet masser nytt til spillet, men i deres finansrapport for 2020s fjerde finanskvartal har de fortalt at Star Wars Jedi: Fallen Order nå har rundet 10 millioner spillere. Det betyr dog ikke at spillet nødvendigvis har solgt så mange eksemplarer, men det er fortsatt en milepæl som EA sikkert er mer enn fornøyde med.

CEO Andrew Wilson fortalte også under regnskapsmøtet (via GamingBolt) Star Wars Jedi: Fallen Order faktisk vil være det første spillet i en helt ny franchise i Star Wars-universet.