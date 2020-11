Star Wars Jedi: Fallen Order klart for Xbox Game Pass og EA Play

Du ser på Annonser

Man trengte ikke å være det skarpeste redskapet på R2-D2 for å forstå hva Xbox Game Pass sin Twitterkonto hintet til da den la ut en kalenderen hvor det stod "Use the Force" på den 10. november, men det er uansett greit å få det bekreftet.

Electronic Arts forteller nemlig at Star Wars Jedi: Fallen Order, det beste Star Wars-spillet på mange år, kommer til EA Play den 10. november. Dette er tilfeldigvis samme dag tjenesten også inkluderes i Xbox Game Pass, så er du medlem av en av disse tjenesten vil du kunne laste ned og spille det underholdende eventyret "gratis" på PC, PS4, PS5, Xbox One eller Xbox Series fra og med tirsdag.