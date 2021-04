Star Wars Jedi: Fallen Order kommer til PS5 og Xbox Series

Du ser på Annonser

I januar var Respawn snille nok til å slippe en oppdatering til Star Wars Jedi: Fallen Order som gjorde spillet litt bedre på PlayStation 5 og Xbox Series, men utviklerne har ikke tenkt å stoppe der selv om de også jobber på en oppfølger i disse dager.

EA forteller nemlig at skikkelige PS5- og Xbox Series-utgaver av Star Wars Jedi: Fallen Order skal slippes en gang i sommer. Foreløpig nøyer de seg med å bare si at disse nye utgavene vil by på en rekke "tekniske forbedringer" og at vi som allerede eier det vil få dette gratis. Sistnevnte passer meget bra siden spillet er på tilbud på alle plattformer akkurat nå.