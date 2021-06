Star Wars Jedi: Fallen Order sniklanseres visst på PlayStation 5

Da EA og Respawn kunngjorde at Star Wars Jedi: Fallen Order kommer til PS5 og Xbox Series nøyde de seg med å si at det ville skje i løpet av sommeren. Det kan virke som om vi ikke får en stor markedsføringskampanje før lanseringen heller.

En person som jobber for en britisk butikkjede forteller til The Gamer at de allerede har mottatt fysiske PlayStation 5-eksemplarer av Star Wars Jedi: Fallen Order og fått beskjed av sjefene om at spillet legges ut for salg på fredag. Det som gjør dette ekstra troverdig er at Trophy-listen også har dukket opp, noe som sjelden skjer lang tid før lansering. Dermed kan du være ganske sikker på at en penere utgave av et allerede meget bra spill ikke er langt unna. Tiden får vise om det også gjelder Xbox Series eller ei.