Star Wars Jedi: Survivor kan spilles i 1440p og 30 bilder i sekundet på forrige generasjons maskinvare

Det har tatt litt over et år, men 17. september er det endelig på tide for PlayStation 4- og Xbox One-spillere å komme i gang med Cal Kestis' nyeste eventyr i Star Wars Jedi: Survivor.

For å få det til å kjøre på de svakere konsollene fra forrige generasjon, måtte Respawn Entertainment trimme noe grafikk, og nå rapporterer tyske XboxDynasty hvilken bildefrekvens og oppløsning vi kan forvente. Og det er både gode og dårlige nyheter for henholdsvis PlayStation og Xbox, som begge får en seier og et tap.

- PS4 - 900p, 30 bilder per sekund

- PS4 Pro - 1080p, 30 bilder per sekund

- Xbox One - 720p, 30 bilder per sekund

- Xbox One X - 1440p, 30 bilder per sekund

Vår anmeldelse av spillet finner du på denne lenken. Bør du prøve det nå som det endelig kommer til de gamle konsollene?