Star Wars Jedi: Survivor - Tips for å bli en Jedi Master

Nå som Star Wars Jedi: Survivor har kommet på PC, PlayStation 5 og Xbox Series-konsoller, er mange av dere uten tvil i gang med eventyret i denne oppfølgeren i A Galaxy Far, Far Away. Mens vi allerede har publisert en anmeldelse av spillet, der vi snakker om vår erfaring fra et kritisk synspunkt, kan noen av dere kanskje lete etter noen tips for å komme i gang og overleve i denne utfordrende tittelen. Derfor har vi samlet åtte tips som vi skulle ønske vi visste før vi startet Survivor.

Ikke overkompliser kampen

Survivor lar deg leke deg med en rekke forskjellige lyssabelholdninger som hver lar Cal angripe på unike måter. Den Dual-Wielded er raskere, men svakere, Crossguard pakker et slag, men er treg, Blaster legger til rekkevidde evner, og så videre. Du vil se tonnevis av disse alternativene og ønsker å bruke dem alle, men i praksis er det best å bare lære vanskelighetene med et par stillinger og virkelig mestre dem.

Vi vil foreslå en balanse mellom en bedre generell kampstilling, som Crossguard eller Single, og deretter matche det med en mer nisjestil, som Blaster - hvis jetpack Stormtroopers forårsaker deg sorg - eller Double-Bladed lyssabler hvis du blir overveldet av fiendens antall.

Husk at jediene ikke er mestere i alt som har med Force å gjøre. Noen er bedre sverdkjempere, mens andre er flinkere med selve Force. Ikke strev etter å være en mester i ingen, bli en mester i en ... eller to.

Velg en vei som passer deg ... og hold deg til den.

Og for å følge opp det forrige punktet, er det mange ferdighetstrær i Survivor og langt flere individuelle ferdigheter å låse opp, så mange at du sannsynligvis aldri vil oppgradere Cal helt. Så finn stillingene som passer deg, finn ut spillestilen din, og spesialiser deretter Cal for å bli bedre på disse tingene.

Hvis du ikke bruker Confusion Force -fordelen ofte, ikke bry deg med å oppgradere den, og på samme måte, hvis du er en fan av å dra og skyve Stormtroopers og Battle Droids rundt, kan det være en idé å forbedre din tilgjengelige Force og hvor lett du kan regenerere den.

Fullfør historien først og fremst

Det kan virke som en merkelig ting å si, men la utforskingen vente til du er ferdig med hovedhistorien. Du vil uansett komme over mange godbiter langs denne viktigste slagne stien, slik at du kan forbedre Cal betydelig, og til det punktet hvor sjefene og fiendene du vil møte nedover linjen ikke vil være for mye av en plage.

Grunnen til at vi foreslår at du fullfører historien før du utforsker, er fordi Survivor bruker en nivådesignstil som gjenspeiler et Metroidvania-spill. Du vil komme over utallige soner og seksjoner som er umulige å åpne eller passere gjennom, og det er bare til du finner en ny gjenstand eller evne lenger gjennom historien at disse utilgjengelige områdene blir, vel... tilgjengelige. Så bare la utforskningen ligge inntil videre, avslutt fortellingen, og gå tilbake til å kartlegge og hjelpe de innfødte i galaksen med deres mindre prøvelser.

Det er greit å gå din vei

Hvis du bestemmer deg for å ignorere vårt siste punkt og ønsker å våge deg utenfor allfarvei, er det lurt å vite når du skal gå bort fra et problem. Ofte vil du komme over en motstander som slår deg i bakken uten å svette, og mens du teoretisk sett alltid kan ta ned en fiende i Survivor, siden spillet ikke har nivellerte fiender, ville det være i din beste interesse å overlate dem til deres virksomhet mens du trener opp, lære noen nye trekk og evner, skaffe deg litt mer Stim Canisters, og generelt forbedre kampteknikkene dine.

På slutten av dagen vil den fienden være der når du bestemmer deg for å komme tilbake.

Dødsmarkører kan være nyttige

Når du blir beseiret i Survivor, vil spillet plassere en dødsmarkør på enten fienden som beseiret deg eller stedet der du døde. Dette vises som en lysende gullglød, og når du går inn i den eller skader en markert fiende, vil den fylle opp din nåværende helse og Force meter, i tillegg til å gjenvinne all erfaring mot en Skill Point.

Du vil ofte se dette i kamp og vil ta tak i det umiddelbart, i tilfelle du mislykkes igjen og mister det permanent, men vi er her for å fortelle deg at dette i hovedsak kan tjene som en ekstra Stim Canister når du trenger det. Når tidene blir tøffe, lagre BD-1s forsyning og i stedet gå over eller skade den markerte fienden, og bam, bordene i et kampmøte kan bli godt og virkelig snudd.

Den taktiske guiden er din beste venn

Vi som spillere betaler ikke nok oppmerksomhet til databasene og loreoppføringene som utviklere bruker for å styrke titlene sine. Men det burde vi gjøre. Spesielt når det gjelder Survivor. Denne guiden er ikke bare fullpakket med Star Wars lore og informasjon som vil vekke appetitten til enhver fan av sci-fi-verdenen, men det er også en flott kilde til informasjon hvis du sitter fast eller sliter med en bestemt sjef eller fiendtlig type.

I Tactical Guide, vil du finne faktiske tips som snakker om mekanikken og triksene som fiender bruker, slik at du kan få hoppet på dem og slå dem i sitt eget spill. Når vi skifter til denne digitale tidsalderen, kan tiden for å få brosjyrer med juksekoder sammen med spill være over, men disse databasene og guidene i spillet er ofte gode erstatninger.

Samleobjekter er en billett til et sterkere Cal

I mange spill er samleobjekter utelukkende der for å fylle tid og for å gi spilleren noe annet å gjøre utover hovedspillet, selv om de ofte deler noen ekstra fortellinger og historier underveis. Dette er bare delvis sant for Survivor, som her kan du bruke visse samleobjekter som valuta som skal brukes hos leverandører rundt om i galaksen.

Disse leverandørene vil ikke bare åpne døren til nye tilpasningsalternativer for Cals utseende, BD-1s estetikk og farger og deler til Cals lyssabel, men de er et sted å skaffe seg Stim Canisters, ekstra Perk -spor og mer. Bare ta med Priorite Shards, Data Discs, Jedha Scrolls, og så videre, til de respektive riktige leverandørene, og du kan forbedre Cal betydelig uten å måtte møte noen av de ekle verdenssjefene.

Spill på din måte

Survivor vil alltid gi deg tips om den beste måten å tilnærme seg visse situasjoner på, og selv om de vil hjelpe til en viss grad, vet vi at alle ønsker å være sin egen type jedi. Så omfavn det.

Hvis du bare vil kjempe med Blaster holdning på grunn av hvordan det får deg til å føle deg som en slags Han Solo-Luke Skywalker crossover, så gjør det. På samme måte, hvis du ønsker å stadig veksle mellom holdninger når du når et meditasjonspunkt, ikke la noen fortelle deg noe annet.

Dette er et spill om å være en Jedi, og selv om det er moral og koder for å leve det livet, er det ikke det samme som å være under tommelen til Empire, der regler og forskrifter dikterer alle aspekter av livet.

Forhåpentligvis vil disse tipsene og triksene ikke bare hjelpe deg med å bli en Jedi Master, men de vil hjelpe deg med å bedre forstå og nyte planetene og galaksen som Respawn Entertainment har kokt sammen i denne Star Wars oppfølgeren.