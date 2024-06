Star Wars Jedi: Survivor vurdert for PS4 og Xbox One

HQ

I fjor ble vi fortalt at Star Wars Jedi: Survivor ville komme til forrige generasjons konsoller. I en tid der alt ser ut til å fokusere på nåtid og fremtid, var det fint å se at PS4 og Xbox One fikk litt kjærlighet.

Nå ser det ut til at vi nærmer oss den utgivelsen, ettersom en aldersvurdering for Star Wars Jedi: Survivor har dukket opp for PS4 / Xbox One i Brasil. Nå tilsvarer dette ikke en nært forestående kunngjøring av utgivelsesdato, men det er bevis som peker mot at vi får spillet ganske snart.

Spørsmålet er hvordan dette spillet vil fungere på eldre maskiner. Ved lanseringen vakte Star Wars Jedi: Survivor harme i PC-fellesskapet da det ikke kunne prestere ordentlig selv på de kraftigste riggene. Forhåpentligvis vil vi, godt over et år etter utgivelsen, se noen store ytelsesforbedringer som til og med gjør det mulig for en ti år gammel PS4 å gi fansen sjansen til å se de neste trinnene i Cal Kestis' reise.