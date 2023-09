Star Wars Jedi: Survivor-oppdatering skal løse ytelsesproblemer

HQ

Mange var glade for å høre at Star Wars Jedi: Survivor kommer til PS4 og Xbox One, men noen uttrykte bekymring for hvordan spillet allerede fungerer på PC, PS5 og Xbox Series. Betydde dette at vi måtte leve med disse problemene? Respawn sa nei den gangen, og nå er det på tide å se om de mente alvor eller ikke.

Studioet har nettopp sluppet en ny oppdatering til Star Wars Jedi: Survivor, og det er et godt tegn at utviklerne fremhever at den vil gjøre spillets ytelsesmodus mye bedre. Faktisk har de tilsynelatende fullstendig omarbeidet ytelsesmodusen med 60 bilder per sekund ved å deaktivere ray-tracing og forbedre GPU- og CPU-bruken.

Det betyr ikke at de som foretrekker kvalitetsmodusen vil få den samme gamle opplevelsen, for denne oppdateringen skal også gi mye mer stabile 30 fps, selv om det er gjort noen grafiske oppgraderinger.

Apropos bildefrekvens og slikt, PS5-versjonen støtter nå variabel oppdateringsfrekvens, og PC-versjonen har fått flere forbedringer (inkludert DLSS-støtte). Alt dette i tillegg til noen små feilrettinger og justeringer som du kan lese litt mer om her.