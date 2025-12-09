Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords full nyinnspilling planlagt hos Lucasfilm Games

HQ

Hvis du har spilt Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, vet du at selv om oppfølgeren imponerte mange fans da den opprinnelig ble utgitt for mer enn to tiår siden, hadde den også en litt forhastet avslutning. Dette skyldtes at det manglet innhold i spillet. Innhold som ble gjenopprettet på PC via mods, og som var ment å bli lagt til Nintendo Switch-porten av spillet i 2022.

Det skjedde ikke, ettersom Disney ikke visste hvordan de kunne kjøpe moddernes arbeid på riktig måte, noe som førte til at de involverte selskapene ble saksøkt for falsk reklame. Stephen Totilo fra Game File dykket nylig inn i søksmålet, begrunnelsen bak kanselleringen av DLC, og ga oss litt interessant innsikt i det pågående arbeidet for to KOTOR-remakes.

For det første avslører artikkelen at Disney og Lucasfilm Games planlegger å lage en nyinnspilling av KOTOR II. Prosjektet ble opprinnelig kalt Juliet og ble brakt til Aspyr, men ettersom KOTOR 1-remaken fortsatt er en prioritet akkurat nå, virker det lite sannsynlig at vi får se oppfølgeren bli omgjort først.

Når det gjelder den første KOTOR-remaken, har den tilsynelatende flyttet over til Mad Head Studios, selskapet bak det kommende Clive Barkley's Hellraiser: Revival-spillet. Det studioet bemerker at det har et annet AAA-spill basert på en berømt og elsket IP i arbeid, så KOTOR kan definitivt passe regningen.

Selv om ideene til disse nyinnspillingene helt sikkert vil begeistre fansen, må vi se om vi noen gang kan få en betydelig oppdatering på dem for å bringe den hypen til virkelighet.