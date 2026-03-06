Star Wars: Knights of the Old Republic Remake "fortsatt under utvikling" ifølge Saber

HQ

Det begynner å bli litt av en løpende gag ettersom hvert eneste år ser ut til å tilby den samme oppdateringen med hensyn til Star Wars: Knights of the Old Republic Remake. Etter den offisielle kunngjøringen i 2021 har vi ikke sett noe av verdi om spillet siden, til tross for at vi ofte har blitt fortalt at det fortsatt er i produksjon ... Se og hør, 2026 har allerede videreført denne trenden.

I en tale til IGN har Saber Interactive kreative sjef, Tim Willits, uttalt at KOTOR Remake er "fortsatt under utvikling" alt mens han legger til at han ikke kan dele ytterligere informasjon om prosjektet på dette tidspunktet.

Denne siste oppdateringen følger en veldig, veldig lignende oppdatering i 2025, en annen veldig kjent i 2024, og til og med lignende i 2023, med prosjektet som klarte å overleve at utvikleren ble solgt av Embracer for en stund tilbake, forskjellige lekkasjer som viste glimt av konseptkunst, og en av de originale stemmeskuespillerne var helt uvitende om nyinnspillingen også.

En ganske sprø situasjon, men nå er spørsmålet om 2027 vil fortsette denne litt morsomme trenden...?