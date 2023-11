Star Wars: Knights of the Old Republic Remake jobbes fortsatt med

HQ

Såpeoperaen om Embracers krise og fremtiden til Star Wars: Knights of the Old Republic Remake så ut til å være avsluttet med omstruktureringen av selskapet, fjerningen av traileren fra YouTube og administrerende direktør Lars Wingefors' absolutte taushet om emnet. KOTOR-remaken kommer aldri til å se dagens lys, eller kanskje den gjør det?

Vi ville ikke gjort oss noen forhåpninger om det ikke var for det siste glimtet av håp fra Bloombergs Jason Schreier. Journalisten skrev på sin Twitter-feed at han ikke kan si med sikkerhet at spillet noen gang vil bli utgitt, men at minst to personer i Saber Interactive-studioet (som hadde ansvaret for utviklingen sammen med Aspyr) har bekreftet overfor ham at de fortsatt jobber med det.

La oss ikke lure oss selv, sjansen er stor for at vi aldri kommer til å spille spillet, med mindre Embracer har et ess i ermet, selv på aksjonærmøtene sine. Men det ville jo være galskap, ikke sant?