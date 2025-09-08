Star Wars: Knights of the Old Republic Remake konseptkunst dukker opp på nettet

HQ

Vi har hørt veldig lite om Star Wars: Knights of the Old Republic Remake bortsett fra at det tilsynelatende fortsatt er i arbeid hos Saber Interactive. Utgivelsen ser absolutt ut til å være langt, langt unna, men fans av det originale spillet og IP venter med spent pust på all informasjon som kan komme ned i rørene.

MP1st oppdaget nylig litt konseptkunst som kommer fra en kunstner som jobbet med KOTOR-remaken frem til 2021. Kunsten viser en oppdatert versjon av Kashyyyk, Wookie-planeten, og vi får en sammenligning mellom originalversjonen og nyinnspillingen.

Vi vet ikke hvor mye av Aspyr-versjonen som er igjen, eller om Saber faktisk bestemte seg for å starte fra bunnen av, så vi kan ikke avgjøre om dette utseendet på Kashyyyk vil vises i KOTOR-nyinnspillingen når den blir utgitt.