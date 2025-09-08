Star Wars: Knights of the Old Republic Remake konseptkunst dukker opp på nettet
Kunsten kommer fra en kunstner som jobber med Aspyr på spillet frem til 2021, så vi er ikke sikre på hvor nøyaktig den er.
Vi har hørt veldig lite om Star Wars: Knights of the Old Republic Remake bortsett fra at det tilsynelatende fortsatt er i arbeid hos Saber Interactive. Utgivelsen ser absolutt ut til å være langt, langt unna, men fans av det originale spillet og IP venter med spent pust på all informasjon som kan komme ned i rørene.
MP1st oppdaget nylig litt konseptkunst som kommer fra en kunstner som jobbet med KOTOR-remaken frem til 2021. Kunsten viser en oppdatert versjon av Kashyyyk, Wookie-planeten, og vi får en sammenligning mellom originalversjonen og nyinnspillingen.
Vi vet ikke hvor mye av Aspyr-versjonen som er igjen, eller om Saber faktisk bestemte seg for å starte fra bunnen av, så vi kan ikke avgjøre om dette utseendet på Kashyyyk vil vises i KOTOR-nyinnspillingen når den blir utgitt.