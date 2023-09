Star Wars: Knights of the Old Republic Remake-traileren er fjernet

HQ

Det har lenge sett mørkt ut for Star Wars: Knights of the Old Republic Remake. Den etterlengtede returen til en av Star Wars' beste titler har blitt utsatt på ubestemt tid, og noen tror til og med at den aldri vil se dagens lys.

Nå ser det ut til at det er i ferd med å bli en realitet, ettersom PlayStation har slettet tweeten som viste frem Star Wars: Knights of the Old Republic Remake-traileren, samt fjernet traileren fra YouTube.

Du kan fortsatt se den bufrede tweeten her, og Lucasfilm Games har fortsatt tweeten sin oppe, men dette virker som den siste spikeren i kisten. I det minste kommer dette spillet til å ligge mange år frem i tid.

Har du fortsatt håp for Star Wars: Knights of the Old Republic Remake? Vi har fortsatt avsløringstraileren oppe her, hvis du vil ta en titt.