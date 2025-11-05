Star Wars: Knights of the Old Republic-skuespillerinnen Jennifer Hale vet ikke hva som skjer med nyinnspillingen

HQ

Selv om stemmeskuespillere ikke ofte er informert om alle detaljene i spillutviklingen, kan de noen ganger la saftige biter av informasjon gli. Skuespilleren for Edward Kenway i Assassin's Creed IV, for eksempel, snakket om en potensiell nyinnspilling vi snart kunne se. På den annen side er det noen mindre oppmuntrende oppdateringer om fan-favorittprosjekter.

Jennifer Hale, en kongelig stemmeskuespiller blant spill- og animasjonsfans, avslørte nylig at hun ikke vet hva som skjer med Star Wars: Knights of the Old Republic Remake. I et intervju med Buzzfeed sa Hale "Det er en veldig jevn strøm av mennesker som virkelig elsker det universet. Jeg får stadig spørsmål om en reboot eller en oppfølger. Mitt svar er: "Det er over mitt lønnsnivå, men jeg er absolutt begeistret for muligheten!"

Hale spilte Bastila Shan i Star Wars: Knights of the Old Republic, før hun spilte barnebarnet Satele Shan i Star Wars: The Old Republic MMO. Hale ble kanskje ikke bedt om å komme tilbake for ny dialog, med tanke på at Sabers nyinnspilling vil være basert på et gammelt prosjekt, men hvis nyinnspillingen av KOTOR virkelig skal kaste av seg remaster-fasettene, må den kanskje gjøre mer enn å gi oss oppfrisket grafikk. Hvis det i det hele tatt kommer ut.