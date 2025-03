Star Wars lanserer merch i begrenset opplag ukentlig fra neste måned

HQ

Selv om det fortsatt er godt over en måned til 4. mai, også kjent som Star Wars-dagen (jeg tror Star Trek også prøver å gjøre krav på den dagen også), ser det ut til at Disney forbereder seg tidlig på feiringen. Et nytt parti med merch vil bli avslørt neste måned, med ukentlige slipp i begrenset opplag.

Som Variety rapporterer, vil en May the 4th Be With You-kolleksjon lande i Disneys butikk og i Disney Parks på dagen, men på forhånd vil ukentlige dråper bli lansert fra 11. april på Disney Store.

Den 18. april markerer tilsynelatende en av de større lanseringene, da dette vil være dagen Disney avslører sin Hoth-kolleksjon, inspirert av den snødekte planeten fra Empire Strikes Back. Den 11. april lanseres Ender Droids-kolleksjonen, som inneholder gjenstander inspirert av C-3PO og R2-D2.

Kommer du til å sjekke ut denne Star Wars-merchandisen?

