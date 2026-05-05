Star Wars: Maul - Shadow Lord - Sesong 1

Jeg har ganske sterke meninger om denne fasen av Star Wars, og hvordan den, til tross for at den har en hel galakse og en samling tidsperioder å utforske, føles fanget og nesten kvalt av et ønske om å fokusere utelukkende på tidsrommet mellom Episode III og IV for sine "spin-off"-eventyr. Det er på grunn av dette at jeg faktisk synes mange av de siste alternativene faller en smule flatt, da det rett og slett ikke føles som om Star Wars er på vei noe sted. Og så har vi Maul - Shadow Lord...

Denne serien er hemmet av nøyaktig de samme problemene som andre nyere Star Wars-prosjekter har støtt på, nemlig at den egentlig ikke har noe særlig formål. Den utvider Mauls historie og fyller ut noen hull du ikke ba om å få fylt, og av mange grunner kan man si at Maul, i likhet med for eksempel The Bad Batch, ikke har noen grunn til å eksistere. Men jammen har denne serien noe å by på.

For det første, som vi bemerket i vår anmeldelse av de første par episodene, leker ikke Maul - Shadow Lord. Dette er en hardtslående og dyster serie, som selv om den ligner The Clone Wars i sitt utseende, har en mye mørkere tone og appell. Ja, det er fortsatt en historie om hvordan helter og jedier fortsetter å stå fast mot Imperiet, men det er også en kriminell odyssé, en utforskning av den ufyselige undersiden av en galakse langt, langt borte, og hvordan en person bruker sitt raseri og hat til å vri den etter eget forgodtbefinnende.

Men uansett, det er en kjernefortelling i denne serien som er interessant å følge, men det som virkelig får Maul - Shadow Lord til å skille seg ut er handlingen, for denne serien er rent animert kaos på sitt beste. Hver episode har en skuddveksling eller en lyssabelkamp, og oftere enn ikke er de visuelle briller. Faktisk er grunnen til at jeg har kommet til å elske Maul - Shadow Lord så mye som jeg har gjort, hvordan denne serien fortsetter å overgå seg selv. Det som startet med at Maul slaktet ned det lokale politiet, utvikler seg til en hektisk frihetskamp der Maul og noen få allierte kjemper for å overleve Sith-inkvisitorene, og i de to siste episodene, Star Wars' kanskje mest berømte karakter gjennom tidene, en veritabel naturkraft som er selve legemliggjøringen av frykt. Spesielt de to siste episodene er absolutte triumfer som du ikke vil se bort fra, de er rett og slett Star Wars på sitt beste.

Jeg kommer til å fortsette å være kritisk til Star Wars i fremtiden, fordi serier som Maul - Shadow Lord beviser hvor bemerkelsesverdig Star Wars kan være når det gjøres riktig. Hele sesongen er sterk i seg selv, men det som gjør dette prosjektet så fantastisk, er hvordan det øker og blir bedre episode for episode, og de to siste episodene, som passende nok kom på Star Wars-dagen, er noe av det beste jeg har sett av Star Wars-medier, på høyde med Andor. Det er TV man bare må se, og jeg frykter for forventningene som denne animasjonsserien har skapt til Star Wars i den nærmeste fremtiden, med The Mandalorian og Grogu som kanskje er et lam som er i ferd med å bli ført til slakting.

Uansett hva som skjer med den filmen, bør du absolutt se Maul - Shadow Lord hvis du liker Star Wars bare en smule. Den er enormt underholdende, konstant actionfylt, og er ikke tynget av barnslige tendenser slik noen av de andre nyere prosjektene har endt opp med å bli.

