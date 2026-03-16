Star Wars: Maul - Shadow Lord traileren teaser for en mørk hevnhistorie

Lucasfilm har sluppet en ny trailer for den kommende animasjonsserien Star Wars: Maul - Shadow Lord, og den viser tydelig at galaksens mest nådeløse tidligere Sith-lærling fremdeles ikke har gitt opp sine planer om makt - eller hevn.

Historien tar til etter hendelsene i Star Wars: The Clone Wars og følger Maul i de første årene av det galaktiske imperiets fremvekst. Her befinner han seg i en langt mer sårbar posisjon enn tidligere. Etter sitt brutale nederlag mot Darth Sidious har han mistet mye av sin innflytelse og er tvunget til å starte på nytt fra skyggene, mens Imperiet strammer grepet om galaksen.

Traileren gir et glimt av hva som kommer til å skje, og antyder at Maul gjør sitt beste for å bygge opp et nytt kriminelt nettverk mens han planlegger sin hevn mot Imperiet. Serien ledes av Star Wars-veteranen Dave Filoni, og Sam Witwer er tilbake igjen for å gi sin stemme til den skurkaktige karakteren.

Star Wars: Maul - Shadow Lord Serien består av ti episoder og har premiere på Disney+ 6. april, med de to første episodene som slippes umiddelbart før resten ruller ut ukentlig frem til finalen på selve Star Wars-dagen 4. mai.

