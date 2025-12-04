Star Wars og Columbia går sammen om en Endor-inspirert kolleksjon

HQ

Klesprodusenten Columbia har gått sammen med Star Wars om en helt ny kolleksjon med tema fra Forest Moon of Endor. Den rebelske kolleksjonen spenner over et bredt spekter av produkter, fra jakker og ponchoer til sko og tepper, og det finnes til og med Ewok-stylede onesies til barn.

Noen av de ulike produktene har tema etter klær som de ulike Star Wars -heltene hadde på seg under kampen på Endor, og du kan få en Han Solo Trench -frakk og produkter som er laget for å ligne generisk Rebel -fraksjonens militære utstyr, som en Cargo Jacket og en Poncho.

Det finnes også mer generelle ting å legge til i denne samlingen, for eksempel hettegensere, caps, flasker og ryggsekker, pluss de nevnte onesies som vil gjøre barn til små Ewoks (buer og spretterter er ikke inkludert).

Kolleksjonen kommer i salg for Columbia -medlemmer 11. desember, og ettersom disse er laget som klesprodusentens hardføre utstyr, er prislappene ganske høye, med ponchoer som koster hele 400 dollar.

Dette er en annonse: