Star Wars- og Gremlins -stemmeskuespilleren Mark Dodson har gått bort

Mark Dodson, som er mest kjent for sine stemmeroller i Gremlins og Star Wars: Return of the Jedi, har gått bort i en alder av 64 år. Tragisk nok var Dodson i Evansville i India for å besøke fansen på Horror Con da han døde av et hjerteinfarkt.

Dodsons talentbyrå, Stellar Appearances, delte følgende uttalelse på Facebook:

"Mark jobbet med dusinvis av filmer, videospill, reklamefilmer og annonser og la sin unike stemme og lyd til hver karakter og manus han berørte," heter det i uttalelsen. "Mark elsket fansen sin og likte å møte dem på messer over hele verden. Mark var beæret over å bli innlemmet i dusinvis av lokale avdelinger av Star Wars 501st Legions i løpet av de siste tiårene."

Som nevnt i uttalelsen ovenfor har Dodson lånt ut sitt vokale talent til flere videospill opp gjennom årene. Blant disse spillene var Ghostrunner II, Bendy and the Dark Revival, Lego Star Wars: The Skywalker Saga og Ghostrunner. Hans mest kjente roller var imidlertid i Star Wars og Gremlins, der han ga stemme til Mogwai og Jabba the Huts hoffnarr, Salacious Crumb.