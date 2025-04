Star Wars og Lego avduker nytt sett basert på Jango Fetts beryktede navngitte skip

HQ

Lego og Star Wars har rutinemessig gjort om mange av sine tidligere sett for sent, inkludert å se Jabbas lekter komme tilbake. Nå har paret avduket et nytt nytt sett som faktisk er en ny versjon av et eksisterende tidligere sett, med dette spesielt med henvisning til Jango Fett's Firespray-Class Starship, også en gang beryktet kjent som Slave 1.

Skipet er en del av Ultimate Collector's Series og er faktisk ganske kompleks å bygge. Den har 2970 stykker og har et autentisk interiør, en bevegelig hovedinngang, justerbare blasters, en seismisk ladning, muligheten til å bli vist oppreist eller i landingsposisjon, og også et par minifigurer basert på Jango og hans unge klonede sønn Boba.

Settet lanseres 1. mai, og når det gjelder hvor mye det vil sette deg tilbake, er prislappen satt til £ 259.99 / € 299.99 / $ 299.99.

