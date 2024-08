HQ

HQ

Undertegnede er sikker på at det vil komme mange kritiske anmeldelser av Star Wars Outlaws, og med god grunn. Ganske tidlig gjorde pressen, influencere, ulike innholdsskapere og den gjennomsnittlige forbruker det klart at den enklere spillformelen og det strukturelle rammeverket virket mangelfullt, til og med kjedelig.

Jeg er ikke her for å bevise for deg, kjære leser, at alle disse oppfatningene er feil, og jeg vil heller ikke prøve å argumentere for at Outlaws har langt mer å by på enn det de fleste andre allerede har sett. Jeg er her bare for å si at jeg likte det Outlaws serverte meg, og selv om jeg kritisk kunne se at Massive Entertainment har designet en litt for enkel spillsløyfe her, klarte det likevel å være en ganske flott Star Wars opplevelse for meg personlig, basert på andre elementer som lyd, visuell design, stemmeskuespill, oppdragsdesign og alle de andre aspektene som også støtter en oppslukende spillopplevelse.

Med det mener jeg at hvis du allerede har sett Star Wars Outlaws gameplay, er det ganske representativt for hva Massive har skapt, på godt og vondt. Du blander deg med underverdenens mektige karteller gjennom små og store oppdrag, du utforsker de åpne viddene på Speeder, finner ressurser som kan brukes til å oppgradere Blaster, den samme Speeder og romskipet ditt, du finner "eksperter" som fungerer som en slags dynamiske Skill Tree og du deltar i noe overfladiske, men funksjonelle cover-baserte kampscenarioer og Uncharted-lignende plattforming. Det er stort sett det hele.

Dette er en annonse:

Men alt det gode ligger innimellom, for mens du engasjerer deg i det enkle gameplayet, jobber tonnevis av små detaljer for å skape den stadig skrøpelige innlevelsen, og takket være ganske solid manus og stemmeskuespill, godt utformet kunstdesign og musikk, og detaljerte verdener, får du kanskje den mest Star Wars-lignende Star Wars spillopplevelsen til dags dato.

Det er en litt forvirrende tilnærming, jeg vet det, så la oss ta et skritt tilbake. Du er Kay Vess, en blåøyd, naiv, men gatesmart kvinne fra Canto Bight som har levd på gata hele livet, fra den ene skuffende skurkejobben til den neste, fra det ene skuffende resultatet til det neste. Lokket i en felle, av opprørerne faktisk, og gitt en såkalt "Death Mark" av et nytt, glupsk og maktsultent syndikat, Zerek Besh, må hun nå navigere i et liv på flukt, der den eneste virkelige utveien er å jobbe for de andre syndikatene. Kays reise er fylt av vendinger, og selv om spillet har en såkalt "Golden Path", gjør det en dyd ut av å kaste ut et røykteppe der det virker litt vanskelig å tyde hva som er det neste åpenbare skrittet fremover, helt til det blir klart. De ulike syndikatene har et Reputation -system som hele tiden fluktuerer basert på dine handlinger, og avhengig av hvem du har sugd til deg, får du tilgang til nye oppdrag, som i seg selv varierer i betydning. I det ene øyeblikket infiltrerer du en rombase på Imperial, og i det neste holder du Crimson Dawn medlemmer på avstand for å sikre at uskyldige rekker å unnslippe en gjeld. Det er ikke akkurat slik at modellen som brukes for å levere innholdet er nyskapende, og man kan til og med kalle den Ubisoft-aktig, men historien er lineær, det er tydeligere, etablerte motiver for karakterene du interagerer med, og det hele fungerer for det meste.

Dette er en annonse:

Så hvordan fungerer det i praksis? Det meste av tiden beveger du deg rundt i ulike metropoler, med dristige rykter om høyrisikojobber, syndikater på jakt etter noen erfarne hender og Credits som venter på å bli stjålet. Du ankommer, forhører deg med mellommenn og presenterer deg for lederne av syndikatene, og så utfører du små og store oppdrag, som vanligvis involverer lett plattformspill, noen stealth-scenarier her og der og skuddvekslinger med Pykes, Crimson Dawn, Stormtroopers - you name it. På overflaten ligger imidlertid omdømmet ditt og ulmer, og hvis du infiltrerer en Pyke base for å stjele noe for Crimson Dawn, påvirker det omdømmet ditt. Som sagt svinger disse verdiene ganske mye, og det er hele poenget, og selv om det ikke er fullt så dynamisk som det kan virke, er det en spennende måte å navigere i den kriminelle underverdenen på. Er du lojal eller en opportunistisk vendekåpe? Er du med for Credits, eller handler det om å bygge tillit? Det er opp til deg, og spillet former seg deretter.

Til tider kan det imidlertid bli for rigid. Star Wars Outlaws gjenoppliver kontroversielt nok instant-fail stealth-scenarioer der du ikke bare må begynne helt på nytt hvis du blir oppdaget, men der du faktisk mislykkes med det aktuelle oppdraget. Ikke bare det, omdømmet ditt får seg også en smell. Det hadde vært flott om spillet tillot en mer uttrykksfull og dynamisk tilnærming til stealth, men disse lineære, øyeblikkelige mislykkede delene er blant spillets verste og viser Reputation -systemet fra sin svakeste side.

Heldigvis kan du for det meste bli tatt, og det går fra en litt enkel wannabe Splinter Cell til et klassisk, bombastisk Star Wars skytegalleri fylt med J.J. Abrams-linsebluss, klassisk Star Wars -musikk og nostalgisk ikonografi. Det fungerer, til tross for sin enkelhet. Jeg er delvis enig med dem som synes at disse skuddvekslingene er antikverte, gammeldagse og, igjen, stive. Men det fungerer, først og fremst fordi det klarer å etablere illusjonen om at dette er din skurkehistorie, og at du virkelig har havnet i klammeri med Stormtroopers i en av Imperiets hangarbaser. Du kan bytte løp på Blaster for å passe bedre til Shields, det er Deadeye-lignende mekanikk, og det er andre våpen å plukke opp, i tillegg til granater. Men du har sett det med egne øyne og vet i grunnen allerede hva det kan og ikke kan gjøre. Det er funksjonelt, og det lykkes for det meste med å opprettholde din investering i verden og historien.

Det samme kan i grunnen sies om plattformspillet og kontrollen generelt. Det er ganske tilfredsstillende å navigere som Kay, og det samme kan sies om håndteringen av henne Speeder, og for den saks skyld romskipet Trailblazer, selv om disse romseksjonene uten tvil er spillets svakeste ledd. Hvis man skal komme med én viktig kritikk av hele opplevelsen, er det at bindevevet mellom alle disse komponentene virker litt ujevnt, og mangler litt finpuss. I det hele tatt er det aspekter ved Outlaws som virker litt uferdige, noe som er merkelig med tanke på at spillet "gikk gull" for så lenge siden, men enten det er animasjoner, fysikk eller bare generell "polering og finish" som de sier, er det vanskeligere å tilgi at et spill som er så mekanisk og strukturelt enkelt ikke har Uncharted-lignende presentasjonskvalitet, eller til og med bare noe som matcher The Witcher 3: Wild Hunt. Når det er sagt, fant jeg raskt en gylden middelvei i den medfølgende Quality Mode, som leverer 40 bilder i sekundet, men med visse grafiske detaljnivåer skrudd opp. Her er spillet fortsatt responsivt, men leverer elegant noen flotte utsikter, effekter og detaljer. Det er også her Star Wars -atmosfæren gjenopprettes, for selv om teknikken noen ganger kan halte, er art direction, farger, kontraster og oppfinnsomheten bak spillets estetikk helt i toppklasse.

Massive spikrer det her, men om du er blant dem som kan overse enkel struktur og enda enklere spillsløyfer, er vanskelig for meg å si. Men kanskje er det nok en gang viktig å understreke at dette bare er min mening om Outlaws, og at jeg bedømmer det ut fra de parametrene jeg bedømmer et spill etter. Uansett, når det er sagt, det viktigste med et spill som Outlaws er atmosfæren, og den skapes ved hjelp av lys, lyd, musikk og spennende scenarier som føles som tatt ut av en Star Wars film. Det er her Outlaws leverer, og det blir spillets absolutte "saving grace", esset i ermet om du vil. Jeg har hatt noen episke øyeblikk i Outlaws, blant annet da jeg infiltrerte en Imperial -base på Toshara og med nød og neppe slapp unna et team av Deathtroopers. Jeg har vært i ville luftkamper i asteroidebeltene på Akiva med Tie Fighters i hælene og den klassiske musikken pumpende i hodetelefonene, og jeg har snakket meg ut av anspente situasjoner med flere forbrytersyndikater. Alle disse øyeblikkene skjedde gjennom enkle, men funksjonelle mekanikker, og jeg valgte å tilgi det i øyeblikket i bytte mot den empatien spillet så raskt etablerte for meg. Hvis du kan gjøre det samme, er Outlaws definitivt verdt tiden din.