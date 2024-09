Star Wars Outlaws blir anmelderbombet av rasende spillere

HQ

Til tross for generelt gode anmeldelser fra kritikerne, ser det ikke ut til at Ubisofts nyeste storsatsing har klart å skape noe særlig blest. Faktisk er den generelle stillheten rundt Star Wars Outlaws bemerkelsesverdig, til tross for at tittelen er støttet av det som beskrives som selskapets største reklamekampanje noensinne.

For å gjøre vondt verre, ser det nå ut som om spillet blir anmelderbombet av rasende spillere, noe som er tydelig når du ser på Metacritic, der kritikken strømmer inn. I skrivende stund er mer enn 50% av alle anmeldelsene negative, med en gjennomsnittlig brukervurdering på 4,8.

Så hva er det folk klager over? Det største problemet som går igjen, ser ut til å være bugs, etterfulgt av det mange mener er en middelmådig og uinteressant spillverden, utdatert spillmekanikk og dårlige animasjoner, bare for å nevne noe.

Er du enig i kritikken, er Star Wars Outlaws "middelmådig"?