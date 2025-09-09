Star Wars Outlaws får demo på Switch 2 "senere i år"

HQ

Ikke alle dyre tredjepartsspill har fått ros for hvor godt de fungerer på Switch 2, men det er selvfølgelig de som har vært mer vellykkede, for eksempel Cyberpunk 2077 og Hogwarts Legacy. Og Star Wars Outlaws.

Sistnevnte har fått gjennomgående ros for hvor godt Massive Entertainment har klart å inkludere alt fra de kraftigere formatene og langt overgått forventningene. Og faktum er at de er så sikre på at de er villige til å la deg sjekke ut spillet selv.

Via en såkalt release FAQ svarer Ubisoft nå på spørsmål om Switch 2-versjonen, kommenterer en mulig demo og skriver:

"Demoen vil være tilgjengelig på Nintendo Switch 2 senere i år, vi vil dele mer informasjon snart."

Vi vet ikke nøyaktig når "snart" er, men det går rykter om en Nintendo Direct senere denne uken, noe som kan være en flott mulighet til å fortelle oss mer om en demo - og kanskje slippe den plutselig.