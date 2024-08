Star Wars Outlaws: En trinn-for-trinn-guide til å snike seg inn i Pyke Syndicate District

HQ

Star Wars Outlaws er et veldig morsomt spill(les vår anmeldelse her) som foregår i en galakse langt, langt borte som bruker LucasFilms -franchisen bedre enn de fleste, men det er også det første Star Wars -spillet i en åpen verden, så Massive Entertainment har prøvd å gjøre mange ting annerledes. Kanskje for mye?

Vel, det vil være de som har noen problemer med skyteseksjonene, kampene eller til og med leppesynkroniseringen, men et av de første problemene som kan gå deg på nervene og kutte deg av for tidlig, er faktisk det første stealth-oppdraget. Kanskje fordi spillet tvinger deg til å klare deg uten våpen og uten å låse opp noen ekstra ressurser, kanskje fordi det, selv om det er ment som en veiledning for å snike seg usett i stillhet, faktisk viser seg å være det verste velkomstkortet for denne spillestilen.

Det er mange grunner. At fiender ser deg der de ikke så deg før eller går lenger enn vanlig, at denne veldig snikende karakteren blir fanget, at jeg ikke vet hvordan jeg skal bruke Nix...., og som vi alle vet, er Kay mer av en skyte først-type jente.

Vi innrømmer det: det tok oss mer enn fem forsøk også, og vi begynte å tro at det var litt ødelagt, men før du roper Dank Farrik - knyttneven i været fordi du har blitt sendt tilbake til lagringspunktet i starten av seksjonen igjen, følg disse tipsene for å komme deg gjennom oppdraget som om Hitman selv faktisk var cosplaying Kay Vess.

Infiltrer Goraks base - ikke bli tatt - trinn for trinn

Dette er det første målet ditt i hovedoppdraget Den kriminelle underverdenen så snart du har stjålet Starfighteren og krasjlandet på den vakre planeten Toshara. Skipet ditt går i stykker, du møter Waka og drar i speederen din til byen Mirogana, der du lærer om de ulike forbrytersyndikatene av Danka, som gir deg jobben.

Infiltrer syndikatdistriktet - Hvis du blir oppdaget, blir du kastet ut. Du vil ikke kunne bruke våpnene dine, men du vil kunne bruke stealth-handlinger.

Siden dette er ment som en snikøvelse, har du ikke lov til å ta ut blasteren eller stjele Pykes våpen. Du kan imidlertid utføre snikangrep (ved å nærme deg en intetanende Pyke bakfra og trykke på square) eller bruke Nixs to fjernstyrte handlinger ved å trykke på L1: Distract and Attack. Dette er viktig, for du tror kanskje at du bare kan distrahere i dette området, men nå skal vi se at angrep er like nyttig når du bare har én fiende i sikte.

Du kan selvfølgelig også sende kompisen din for å samle inn tyvegods med Play Catch eller slå av kameraene, og ikke glem å holde det digitale trådkorset oppe for å oppdage fiender og interaktive elementer i nærheten. Målet er å stjele data fra Gorak, som har sett på deg som for grønn til å ansette deg. Nå er vi i gang.

Trinn 1: Gå inn i Pyke Syndicate-distriktet

Til venstre for inngangen til distriktet, bevoktet av Pyke vakter i byen Mirogana, finner du litt ekstra tyvegods, men det du er interessert i, er en ventilasjonssjakt til høyre. Det er her du sniker deg inn og kommer til sjekkpunktet der det hele starter ... og der du skal tilbake til hver gang du ser "STOPPED" på skjermen.

Så snart du starter seksjonen, vil du se to Pyke som går runden til venstre. Du går til høyre, helt til enden av korridoren. Plyndre en kasse for å få en direkte energikrets, og trykk R3 for å falle ned med tauet som Indiana Jones. Når du treffer bakken, selv om du har den mest åpenbare veien til høyre (hvis vi ser på Kays rygg), gå til venstre, mot det grønne røykområdet. Gå gjennom det uten frykt for å finne en kobberkis og 3 Silvian Iron ved enden av kanalen. Du kan nå gå tilbake til hovedstien.

Trinn 2: Ignorer Pykes' rom og hold deg til venstre vegg

Etter at du har klatret ned med tauet, befinner du deg i et område med noe som ser ut som en oransje spole i midten. Glem overvåkingsrommet fullt av Pykes til venstre, gå rundt "spolen" til høyre og huk deg ved kassene for å vente på at et par vakter skal nå frem til deg og snu seg om. Ikke vær redd: De kommer ikke til å se deg. Og ikke angrip dem.

Derfra dukker du ned i ventilasjonssjakten rett til venstre; du kommer ut til den første vanskelige delen så snart du åpner risten. Hvis du vil, kan du lokke til deg og drepe den nærmeste Pyke med Nix' distraksjon, men husk å dekke deg godt til, ellers vil han se deg.

Her bør du huk deg lavt og hold deg til venstre hele tiden bak vegger og skjul, men ikke glem å plukke opp duracero- og kobberkis-materialene underveis, for ikke å snakke om det grove tøyet som du kan samle inn til den pansrede vesten din. Når skurkene får øye på den, bruker du Nix' "Play catch" for å få tak i den.

Trinn 3: Kameraet og verksteddukken

Så snart du har fått det tykke tøyet, velger du smuget i enden av gaten i stedet for å holde deg til venstre. Trykk opp på trådkorset for å holde øye med den patruljerende Pyke og gå etter ham for å ta ham ut i smuget, eller vent til han følger etter patruljen sin for å ta ut overvåkningskameraet først. For å deaktivere det kan du enten sende Nix for å distrahere i synsfeltet hans og slå det av for hånd, eller sende kjæledyret ditt direkte for å slå av bryteren, alt etter hva som passer deg, avhengig av hvilke Pyke som går rundt i området.

Når kameraet er slått av, går du bak containeren og lurer vakten med Nix, hvis du ikke allerede har tatt ham ned, til den andre siden av posisjonen din, for å stille ham bakfra. Du kan nå nærme deg en veldig stor, avdekket garasje eller et slags verksted, med en Pyke som sitter på huk i bakgrunnen og undersøker noe på en pall. Og hvis du har hatt uflaks med patruljene eller spillet har vært "glitchet", kan det stå en til rett ved siden av ham.

Så hvordan kommer du deg forbi dette uten å bli tatt? Hvis en av dem sitter på huk, noe som er normalt, slutt å prøve å distrahere/lokke ham med Nix, for det er mye vanskeligere uten gjemmesteder. Det er bedre å sende Nix til Attack Ranged og, så snart han hopper i ansiktet ditt, løpe mot ham og ta ham ned med Square. Ikke vær redd - de vil ikke høre eller se deg gjøre det i dette tilfellet. Så snart du har slått ned Pyke som sitter på huk, ikke dvel eller se til venstre - bare klatre opp nettingveggen til høyre, så har du sneket deg inn ved hjelp av Data Spike. Så snart du går gjennom risten i neste rom, kommer du til et nytt kontrollpunkt - endelig!

Trinn 4: Ikke mer sniking - Tips for kamp i Star Wars Outlaws

Det som venter deg nå, er mye enklere, mer dynamisk og morsommere, og du vil ikke lenger bli sendt tilbake for å gjenta irriterende smygingsseksjoner. Hvis du blir drept, vil du respawne, men bare fokuser på å ha det gøy.

Turboliftdelen er enkel nok ved hjelp av Nix, og deretter må du slå av to brytere i kraftkjernen for å utløse kraftfeltet og komme deg inn i Pyke-festningen i Mirogana. Når du ikke har noe annet valg enn å ta ut blasteren, anbefaler vi fem ting :



Ikke spar på granatene, bruk venstre kryss og X.

Ikke nøl med å bruke bacta-flasken så snart du blir truffet av to skudd, med pil ned.

Plukk opp kraftige våpen som A300-blastergeværet (f.eks. fra fiender med skjold) eller PK-23-snikskyttergeværet.

Marker fiender på stedet med elektrokikkerten, med trådkorset til venstre og trekanten.

Ikke prøv å ta alle sammen, for de vil ikke slutte å komme ut. Ta deg til tårndøren, ta litt bytte og gå ut.



Du får tilgang til det avgrensede området, og etter å ha hacket en kryptert fil og en Spotchka-oppskrift, kommer du også inn i Goraks terminal, der en viktig avsløring om Pyke, Tizlak og Governor Thorden venter på deg ...

Hvis du kommer deg ut av dette i live, er oppdraget utført!